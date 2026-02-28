Reuters: U izraelskim napadima ubijen iranski ministar obrane i šef Revolucionarne garde

U izraelskim napadima navodno su ubijeni iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpour. Ovu informaciju za novinsku agenciju Reuters potvrdila su dva izvora upoznata s izraelskim vojnim operacijama te jedan regionalni izvor.

Pojavile su se i vijesti o ubojstvu Alija Shamkhanija, tajnika iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i jednog od ključnih savjetnika vrhovnog vođe Alija Hameneija. Prema navodima, Shamkhani, koji je bio dugogodišnji stup iranskog sigurnosnog sustava, ubijen je u američko-izraelskim zračnim napadima.

Podsjetimo, Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Diljem Teherana odjekuju eksplozije. Istovremeno, u Izraelu su oglašene sirene jer se zemlja sprema na iransku odmazdu. Potvrđeno je da u napadu na Iran sudjeluje i SAD. Uskoro je krenula velika iranska odmazda koja se širi Bliskim istokom.

POGLEDAJTE VIDEO: Gomila se vojna mašinerija, pritisak je sve veći. Prijeti li novi rat? 'Loš je osjećaj'