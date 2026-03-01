FREEMAIL
NAPADAČ UBIJEN /

Krvoproliće u Teksasu: Troje mrtvih i 14 ozlijeđenih u pucnjavi u baru, širi se jeziva snimka

×
Foto: Screesnhot/ X Global Pulse

Od 14 osoba koje su prevezene u lokalne bolnice, njih troje se nalazi u kritičnom stanju, potvrdili su medicinski izvori

1.3.2026.
15:02
danas.hr
Screesnhot/ X Global Pulse
Najmanje tri osobe su poginule, dok je 14 ozlijeđeno u masovnoj pucnjavi koja se rano u nedjelju dogodila u jednom baru u glavnom gradu Teksasa.

Prema službenom priopćenju policije, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim satima, a situacija je eskalirala u sukob s organima reda. Napadač je ubijen na licu mjesta u izravnoj razmjeni vatre s policijskim službenicima, piše Reuters

Od 14 osoba koje su prevezene u lokalne bolnice, njih troje se nalazi u kritičnom stanju, potvrdili su medicinski izvori. Policija trenutačno provodi očevid, a identitet napadača i mogući motiv još uvijek nije otkriven. 

Društvenim mrežama šire se uznemiurujuće snimke napada, snimljene s terase bara u kojem se dogodila masovna pucnjava.

Na snimci se vide ozlijeđeni ljudi koji leže ispred bara, dok se na terasi mladi pokušavaju sakriti od napadača. U jednom trenutku stiže veliki broj policijskih vozila, a zatim se čuju novi pucnjevi, nakon kojih je ponovno uslijedila panika u baru. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od pucnjave na prosvjedima do bolesnih astronauta u svemiru: Ovo je Direktov pregled dana

AustinTeksasMasovna PucnjavaSad
