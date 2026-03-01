Spektaklularne škarice i kaos nakon utakmice: Old Firm je bio lud

Derbi 29. kola škotskog prvenstva između Glasgow Rangersa i Celtica završio je bez pobjednika, rezultatom 2-2, a takav ishod najviše je razveselio vodeći Hearts, koji je zadržao prednost od šest bodova ispred Rangersa.

Rangers je furiozno krenuo u “Old Firm” i već nakon 26 minuta imao velikih 2-0. Oba pogotka postigao je portugalski napadač Chermiti (8., 26.), a posebno će se pamtiti njegov prvi gol, kada je atraktivnim, spektakularnim škaricama doveo svoju momčad u vodstvo. OVDJE pogledajte potez za notez.

Celtic se vratio u nastavku. U 56. minuti smanjio je Kieran Tierney, a do izjednačenja su stigli u sudačkoj nadoknadi. Reo Hatate je tada iskoristio odbijanac nakon što mu je vratar Rangersa Jack Butland obranio jedanaesterac. Kazneni udarac skrivio je Dujon Sterling igranjem rukom poslije udarca Daizen Maedae, a Hatate je iz drugog pokušaja pogodio za konačnih 2-2.

No sudački zvižduk za kraj utakmice, koji je dao John Beaton, nije označio kraj drame, javlja škotsko izdanje The Sun-a.

Igrači obje momčadi okupili su se na središnjem krugu, a napetosti su u trenu zaprijetile eskalacijom. Celticov Julian Araujo i veznjak Rangersa Nicolas Raskin upustili su se u žestoku prepirku. Ubrzo se pojavio Mikey Moore, upirući prstom prema Arauju. Branič mu je zatim prišao, a Moore ga je odgurnuo rukama u prsa. Araujo je zateturao unatrag, nakon čega su mu u obranu priskočila još trojica Celticovih igrača i suočila se s Mooreom.

Igrač na posudbi iz Tottenhama i dalje je pokazivao prema Arauju, koji se potom ponovno sukobio s Raskinom. Tuur Rommens pokušavao je zadržati Raskina podalje od problema, dok su Arauja odvlačili Tomas Cvancara i Marcelo Saracchi.

Kako su se strasti i dalje raspirivale, trener Celtica Martin O’Neill – na svoj 74. rođendan – dramatično je utrčao na teren. Ušao je ravno u gužvu i mogao se vidjeti kako odvlači svoje igrače ne bi li spriječio daljnje incidente.

Iskusni strateg Hoopsâ glasno je vikao “maknite se”, odvodeći Dane Murrayja, Viljamija Sinisala i Liama Scalesa dalje od meteža.

Remi je posebno odgovarao Heartsima, koji su u subotu slavili protiv Aberdeena s minimalnih 1-0. Klub iz Edinburgha sada je vodeći na ljestvici sa 63 boda, Rangers ima šest manje, dok je Celtic treći s 55 bodova i utakmicom manje.

