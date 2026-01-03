FREEMAIL
OVO SE NE PAMTI /

Kakva ludnica! Najžešći nogometni derbi završio preokretom za apsolutni kaos na tablici

Kakva ludnica! Najžešći nogometni derbi završio preokretom za apsolutni kaos na tablici
Foto: Stuart Wallace/shutterstock Editorial/profimedia

Sva je prilika da ćemo imati troboj za titulu

3.1.2026.
15:27
Sportski.net
Stuart Wallace/shutterstock Editorial/profimedia
Teško da može biti napetije u škotskom Premiershipu. Teško da je itko ovu rečenicu mogao zamisliti na početku sezone, ali je tako. Inače jedna od manje zabavnih liga u rezultatskom smislu zbog dominacije Celtica, ove sezone je potpuno ludilo.

Celtic ne pamti ovako lošu formu. Imaju već trećeg trenera ove sezone (drugog stalnog) i on bi uskoro mogao dobiti otkaz. Naime, u subotnjem Old Firmu na Celtic parku, Rangersi su slavili s 3:1 nad ljutim rivalima. Celtic je poveo pogotkom Hyun-Juna u 19. minuti, ali u drugom poluvremenu je uslijedio preokret gostiju s Ibroxa.

Sve o škotskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Youseff Chermiti zabio je u 50. i 59. za preokret, a na 1:3 je povisio Mikey Moore u 71. minuti. Rangers, koji se do nedavno činio kao nemogući kandidat za titulu sada ima jednaki broj bodova kao Celtic na drugom mjestu. Oba kluba iz Glasgowa samo su tri boda iza vodećeg Heartsa (s utakmicom više). 

Sva je prilika da ćemo imati troboj za titulu, a valja podsjetiti da se škotska liga nakon 33 kola (tri kruga) dijeli na dva dijela, za prvaka i za ostanak, a bodovi se prepolavljaju što bi ove sezone moglo donijeti dodatnu neizvjesnost.

