Kad učenici postanu učitelji: Hrvati dominirali na Tajlandu i odnijeli sve četiri pobjede

Posljednjih nešto više od mjesec dana zagrebački Muay Thai Academy, predvođen Sandrinom Starčevićem, nalazi se na Tajlandu. Ondje se hrvatski borci usavršavaju u muay thaiju, odnosno tajlandskom boksu, od domaćina.

A ako je suditi po današnjim borbama, izgleda da su Tajlanđani možda i predobri učitelji.

Naime, danas je održano šest borbi, a naši su se predstavnici natjecali u njih četiri. To su bili Jan Vidulin (60 kg), Ivan Beber (67 kg), Josip Kovačec (75 kg) i Matej Anđelović (81 kg).

Prvi je nastupio Vidulin, koji je slavio već u prvoj rundi. Vidulin je dominirao tijekom cijele borbe te je s nekoliko dobrih udaraca natjerao Mon Khooa, trenera Venum Training Campa, uz ring. To je Vidulin iskoristio i sjajnim high kickom nokautirao svog protivnika te najavio dominaciju naših boraca.

U drugoj borbi sastali su se Kovačec i iskusni Pechsamauth, a predstavnik zagrebačkog Muay Thai Academyja slavio je za nešto više od deset sekundi kada je s nekoliko brzih udaraca rukama i nogama nokautirao Pechsamautha.

Slijedile su dvije borbe bez hrvatskih boraca u kojima je Claudia (Njemačka) pobijedila Pechnamnuenga tehničkim nokautom, a Britanac Raphael odnio je pobjedu protiv Pechsamuta.

U petoj borbi večeri dobili smo najzanimljiviji susret do sada. U kategoriji do 67 kilograma sastali su se Ivan Beber i Pechmai, a borba je trajala čak četiri runde. Pechmai je borac s više od 150 profesionalnih mečeva pa ne čudi da je njegova borba protiv Bebera bila iznimno zahtjevna. Oba su borca razmjenjivala dobre udarce te nekoliko puta zateturala po ringu, ali pobjedu je na kraju odnio hrvatski predstavnik sjajnim nokautom u četvrtoj rundi.

U posljednjoj borbi večeri sastali su se Anđelović i njemački borac Johannes Schweigart. Ona je također bila napeta te su oba borca više puta mogla odnijeti pobjedu, ali je ona na kraju u drugoj rundi pripala hrvatskom borcu tehničkim nokautom.

Hrvatski su borci tako još jednom dokazali svoju vještinu u ovom sportu i da su ih njihovi "učitelji" s Tajlanda možda i malo previše dobro naučili.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandrino Starčević i Šimun Damjanović otkrili kako su sportski osvojili Tajland i što su sve doživjeli