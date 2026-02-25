Hrvati na otoku pobjednika: 'Ovo rijetki mogu izdržati. Izgubio sam 8 kila u mjesec dana. Baš brutalno...'

Sandrino Starčević, osnivač, vlasnik, glavni trener Muay Thai Academy i predsjednik zagrebačkog Muay Thai Saveza tajlandskog boksa, zajedno sa svojim borcima već se mjesec i sedam dana nalazi na Koh Phanganu. Koh Phangan je otok na Tajlandu koji se još naziva i otok tajlandskog boksa ili otok pobjednika.

Krvavi sport! Ovo još nije viđeno u Hrvatskoj: 'Iznenadio sam se, kao kad igraju Vatreni'

Hrvatski borci treniraju u poznatom i renomiranom kampu muay thaija Chinnarach. Otok Koh Phangan je poznat po snažnoj borilačkoj sceni sa 13 dvorana i pet stadiona, te je ključna destinacija za sve koji žele usavršavati svoje vještine i natjecati se u ovom brutalnom sportu.

Portal Net.hr u srijedu od 15.00 po hrvatskom vremenu donosi stream s Fight Night eventa na kultnom muay thai stadionu Chinnarachi na otoku Koh Phangan. Po prvi put jedan news portal u Hrvatskoj prenosi ovaj kultni event za kojim Tajlanđani lude.

Za Hrvatsku treniraju borci iz kluba Muay Thai Academy: Jan Vidulin (60 kg), Ivan Beber (67 kg), Josip Kovačec (75 kg) i Matej Anđelović (81 kg). Po prvi put je dogovoren službeni okršaj između hrvatskih boraca i tajlandskih boraca, što predstavlja veliki korak naprijed za klub i hrvatski muay thai.

Uz Sandrina Starčevića, u kampu je i pomoćni trener Borna Smrk. Domaći treneri izuzetno cijene Starčevićev rad jer njegovi borci redovito dolaze na Tajland, nastupaju na lokalnim stadionima i svojim nastupima privlače publiku. Kontinuitet njihovih dolazaka i ozbiljan pristup treningu donijeli su klubu veliko poštovanje unutar tajlandske borilačke zajednice.

Sandrino Starčević u srijedu ujutro javio se portalu Net.hr s Tajlanda kako bi podijelio dojmove boravka na otoku Koh Phangan, približio nam i otok i muay thai tradiciju u Tajlandu koja je iznimno velika jer se ipak radi o nacionalnom sportu u toj zemlji, te najavio Fight Night koji će se po prvi put u Hrvatskoj prenositi na jednom news portalu, portalu Net.hr.

Foto: Muay Thai

"Ako vas zanima zašto Koh Phangan zovu otok pobjednika i Muay thai otok, ispričat ću vam sad jednu priču. Dakle, Koh Phangan je oduvijek bio otok za zabave, raskalašen život. Međutim, zadnjih pet do šest godina to se naveliko promijenilo. Otok Koh Phangan napravio je zaokret za 180 stupnjeva. Na Koh Phanganu postoji više dvorana i muay thai stadiona, a program koji nudi kamp muay thaija Chinnarach jako je zahtjevan i nije za svakog. Što se tiče muay thaija, na ovom otoku mnogi ne bi izdržali jer su treninzi ovdje rigorozni. Evo recimo, ja sam izgubio cca 8 kila u malo više od mjesec dana. Istopio sam se, odjeća mi je sve veća, a ja sve manji, a svi smo iscrpljeni. Treniramo minimalno četiri sata dnevno i ušli smo odavno već u fazu samo trening i spavanje, međutim jako smo zadovoljni ostvarenim. Znamo zašto smo došli ovdje, a to je napredak u tajlandskom boksu. Biti na Tajlandu i baviti se muay thai tajlandskim boksom nama je poput religije. Ponosan sam na svoje borce", otkriva Sandrino Starčević i nastavlja:

"Koh Phangan posjeduje 16 dvorana i sedam malih stadiona kakvih je možda i teško više vidjeti u Bangkoku. Stvarno su mali i još uvijek ima onog pravog, istinskog, čistog tajlandskog boksa. Mi Hrvati bi to nazvali undeground scenom, ali to ne znači da je na Koh Phanganu neka zabranjena priča. Ne, upravo suprotno. Dosta boraca s Koh Phangan koje vidim, domaćih, nastupaju na Rajadamnernu, Lumpineeu, Channel 7 u Bangoku, u svetištima tajlandskog boksa, stadionima koji uživaju najveću moguću reputaciju što se muay thaija tiče. To znači da spomenuti domaći borci imaju ozbiljnu muay thai kvalitetu", govori Sandrino Starčević i nastavlja:

Na Koh Phanganu su nas prihvatili stvarno fenomenalno. Godinama dolazimo ovdje, znači znaju nas jako dugo, ali uvijek kad nas vide, raduju nam se. Ono što je najljepše bilo od svega, kad smo došli na Koh Phangan dočekala nas je hrvatska zastava na ulasku u luku i poslije u dvorani. Ostali smo iskreno ganuti.

Sandrino Starčević naglašava bitnu stvar...

"Na Koh Phanganu se na mjesečnoj razini odvija 10 Fight Nightova mjesečno. U prosjeku, to ispada da svaka dvorana radi jedan Fight Night. Čak i manje. Međutim, planiraju i više evenata i planiraju, ono što je meni nevjerojatno i što je nezamislivo u Europi, napraviti od Koh Phangana otok koji će biti isklučivo vezan za sport. Planiraju muay thai selo - kamp. U tom muay thai kampu moći će trenirati svi - od početnika do boraca. Bit će tu low level, medium level, high level, brutalan plan imaju. Planiraju muay thai community."

A srijeda donosi i nastup boraca Muay Thai Academy na Fight Nightu...

"Upravo tako. Ovih mjesec i sedam dana koliko smo na Koh Phanganu pripremamo se i treniramo upravo za to. Kako pjeva Darko Rundek i Haustor u pjesmi - Izađi i bori se, u ovom gradu nema mjesta za jednog od nas. Vjerujemo da ćemo ostaviti dobar dojam".

