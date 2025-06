Jeste li ikad vidjeli ovako nešto? Borilački svijet bruji o ovom: 'Kao u crtiću'

Nevjerojatna scena, rijetko viđeni trenutak, dogodio se na Tajlandu na ONE eventu. Ramadan "The Scorpion" Ondash i Chartpayak Sakastoon u muay thai meču slamka divizije kreirali su nešto što se ne viđa svaki dan. Inače, u ovoj borbi je puno toga bilo na kocki, a pobjednik je osigurao ugovor vrijedan više od 70.000 eura s ONE Championshipom. Bitka s visokim ulozima vidjela se od samog početka meča, dok su se o obojica mlatila. Prva runda je bila divlja i nalikovala barskoj tučnjavi. Udarac na udarac, sve je sijevalo, eskavaža na eskavažu, nevjerojatno je izgledalo...

52 sekunde prije kraja druge runde

"Druga runda bila je još luđa", piše britanski tabloid The Sun.

Ondash je prvo lijevi krošem nakon jedne divlje razmjene udaraca poslao na tlo Sakastoona, da bi nedugo nakon toga Sakastoon uzvratio Ondashu. Publika je poludjela, skočili su svi u dvorani na noge.

I onda, došla je i ta druga runda. Pet sekundi u drugoj rundi, borci su jedan drugog bacili u nokdaun, ali istovremeno.

Navijači su ostali zadivljeni borbom, a neki su dvostruki simultani spektakularni nokdaun usporedili s crtićem Dragonballom Z. Publika je na društvenim mrežama konstatirala kako je meč bio prelud i rijetko viđen.

Za spomenuti kako je Ondash te večeri odnio pobjedu, osigurao svoj ugovor, nanijevši Sakastoonu prvi poraz u karijeri.