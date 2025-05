'Novi Tyson' demolirao protivnika pa prozvao Hrgovića: 'Smiješno je da me zove djetetom'

Moses Itauma je supertalentirani britanski boksač u teškoj kategoriji što je još jednom pokazao ovoga vikenda. Sjajni dvadesetogodišnjak nokautirao je Mikea Baloguna već na početku druge runde, nakon što ga je tri put slao u nokdaun, i stigao do 12. pobjede u isto toliko mečeva, a desetu nokautom. U intervjuu nakon meča najavio je svoju sljedeću borbu, koja bi mogla biti protiv našeg Filipa Hrgovića.

Njih dvojica imaju kraću povijest koju je mladi Britanac objasnio ovako: "Nakon borbe s Joeom Joyceom je išao na press konferenciju. Svi su govorili da se maknemo s puta, a ja sam gledao prema njemu dok je izlazio. To je bilo to, nisam ciljao na njega. Smatram da mogu pobijediti Hrgovića, ali nisam ga ciljao očima ili nešto slično."

Itauma je zbog svog talenta i činjenicom da dominira teškom divizijom u tako mladoj dobi već zaradio nadimak 'Novi Tyson', a njegova se karijera gradi oprezno, no on je sam rekao kako njegov tim već sada želi borbu s Hrgovićem. Smatraju kako im je potrebna pobjeda nad velikim imenom, a izbor pada na Hrgovića ili Martina Bakolea. Itauma je sam rekao kako smatra da mu borba s Bakoleom ne odgovara:

"Razlog zašto kažem ne za Martina Bakolea je što je Martin Bakole bio strašilo divizije, a onda ga je nokautirao Joseph Parker i to ga je malo vratilo unazad. Zatim nije imao najbolju izvedbu protiv Efe Ajagbe i to ga je još malo više vratilo. Jednostavno osjećam da ako se borim s njim, to bi mu moglo dati razlog da se vrati na vrh, a ja ne trebam biti ta osoba." Potom se osvrnuo na Hrgovića:

"Hrgović je drugačiji slučaj. Mislim da moj tim želi borbu s Hrgovićem, ali žele me prvo vidjeti u borbi od 10 rundi. Kad dođem kući nazvat ću ga ili označiti na društvenim mrežama. Hrgović kaže da sam dijete i još neke stvari. Kaže kako bi me razbio. Sve je, međutim, samo priča dok se borba ne dogovori. Smiješno mi je to što kaže da sam samo dijete, a on se borio 12 rundi s nekim koga sam ja nokautirao u prvoj (Demsey McKean). Nije loše za jedno dijete, zar ne?" - rekao je Itauma u intervjuu za YouTube kanal Queensberry.

Hrgović je trenutačno na omjeru 18-1, a Itauma ima već spomenutih 12-0.

