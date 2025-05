Luka Plantić obranio WBC pojas! Pratljačić pobjedom započeo profi karijeru: Čalić pokazao moć

Sjajni hrvatski profesionalni boksač Luka Plantić pobijedio je na WBC Grand Boxing Croatia eventu u KC Dražen Petrović u petak navečer, nakon 10 rundi pravog boksačkog rata Brunu Damiana Acostu. Plantić je tako u svom Zagrebu obranio WBC International pojas, zadržao besprijekoran profesionalni niz i nastavio marširati prema samom vrhu supersrednje kategorije (do 76,2 kilograma).

Argentinski boksač Acosta pokazao se vrlo opasnim protivnikom koji nije bez razloga do meča s Lukom imao profesionalni omjer jednak njegovom (11-0). Gledatelji u Ciboni, svjedočili su iznimno dinamično i sadržajnom meč, no u najtežoj borbi svoje dosadašnje profi karijere ipak je zasluženo slavio "Thunder".

Plantić ipak u meču imao više čistih udaraca i napadao je stalno, imao dinamiku, a suci su isto tako vidjeli meč i dodijelili mu pobjedu jednoglasnom odlukom (97-93, 98-92, 98-93).

Luka Pratljačić pobjedom je započeo svoju profesionalnu boksačku karijeru. Osječki div opravdao je status favorita i lakoćom slavio protiv češkog boksača Emila Zgyuge tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Luka Pratljačić (desno)

Minutu prije kraja prve runda član BK Osijek je pritisnuo Zgyugu i serijom udaraca ga ispogađao u glavu, nakon čega je 19-godišnji Čeh pao, a nedugo potom je iz njegovog kuta doletjeo i bijeli ručnik što je značilo prvu profesionalnu pobjedu za Pratljačića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Marko Čalić (desno)

Za spomenuti kako je Marko Čalić pobijedio Ermina Avdića, boksača iz Bosne i Hercegovine koji je uskočio na "short notice" umjesto Angela Adriana Barrosa. Slavio je tehničkim nokautom u trećoj rundi nakon što je Avdića čak 6 puta rušio u meču do prekida. Bila je to 16. pobjeda u Čalićevoj profesionalnoj karijeri, odnosno deseta do koje je stigao prekidom. Ima i dva poraza.

