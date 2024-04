Damir (6-0-0, 4 nokauta) i Luka Plantić (8-0-0, 7 nokauta) najpoznatija su aktivna profesionalna boksačka braća u Hrvatskoj koja su prije dvije i pol godine postigla dogovor. Da više neće sparirati. Između njih je, inače, razlika sedam godina.

Damir ima 34., Luka 27. Damir je prvi krenuo trenirati borilačke sportove. Prvo je trenirao hrvanje, a nakon 7 godina hrvanja počeo se baviti kontaktnim borilačkim sportovima, udaračkim, prvo sa savate boksom, pa "normalnim". Sad se bore svako u svojoj diviziji. Damir je kao amater bio teška kategorija, a u profi boksu je poluteška. Luka korača kroz supersrednju diviziju.

Jednom je prilikom Damir poveo malog Luku na trening u BK Sesvete. Kad nije bilo trenera, uletavao je Luki, bio mu u kutu, pomagao mu kao stariji brat. Luka se preko brata zaljubio u boks.

"Uvijek sam tu za njega", kazao nam je Damir Plantić i otkrio priču o sparinzima i velikom dogovoru s bratom...

"Auuuu... previše smo sparirali, baš jesmo. Dogovorili smo se prije jedno dvije i pol godine da je gotovo sa sparinzima između nas. Unazad dosta godina, od kad je Luka krenuo boksati, jako puno smo sparirali. Kad sam bio u Solinu, malo smo nešto sparirali još i onda smo odlučili da je dosta. Predobro poznajemo jedan drugog i smatramo da tu nema nekog prevelikog napretka", otkriva nam Damir.

"Za Luku je bolje da mijenja suparnike jer će tako napredovati. Različiti suparnici, različite mogućnosti i prilagodba u ringu, što je bitno za meč. Drugačiji sparing partneri, drugačija priča", dodaje Damir Plantić, bivši europski i svjetski amaterski boksački prvak i tvrdi kako su njihovi roditelji prihvatili njihove sparinge.

Uvidjeli su i sami da su im obojica sinova ozbiljni sportaši, a sparinzi sastavni dio napretka u borilačkom sportu.

"Nikad se nisu bunili. Podržavali su nas u tome", ističe Damir.

Puno su Luki pomogli sparinzi s bratom, kao i njegovi savjeti. Damir je iskusniji boksač i fantastičan tehničar. Damir i Luka nisu samo braća, nego su boksačka vanilija i čokolada. Zajedno tvore jednu savršenu cjelinu, u ovom slučaju savršenog boksača.

"Puno su mi sparinzi i savjeti od njega pomogli. Damir je tehnički tip, a ja fighterski. U mojoj supersrednjoj kategoriji u profi boksu ima dosta boksača koji su više tehničari, pa mi to iskustvo sparinga s Damirom pomaže", priča Luka, profesionalni boksač iz BK Salona iz Solina i navodi kako sparinzi nisu bili toliko žestoki, koliko su bili tvrdi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL Braća Plantić 2014. kad su bili amaterski boksači. Luka Plantić je osvajač zlatne medalje na EP-u 2014. u Zagrebu, a Damir Plantić svjetski prvak u savateu, u kategoriji do 80 kg iste godine.

"Znamo i jedan i drugi kad smo u ringu, kad smo na treninzima, da jednostavno bez tvrdih sparinga i treninga nećemo ništa napredovati. Jednostavno, kao da nismo braća. Ne bi pogriješili da napišete da smo se tukli u ringu u sparinzima kao da nismo braća. Bratstvo je doživotno, a treninzi su nešto gdje moraš raditi, naporno, mukotrpno i do kraja, pa makar ti s druge strane bio i rođeni brat. Bilo je sparinga gdje smo se baš tukli, mlatili. Sport je takav, boks pogotovo. Ako nećeš ti njega, on će tebe. To tako ide", objašnjava nam Plantić mlađi, koji je prošlog tjedna u njemačkoj Frankenstolz Areni u Aschaffenburgu, opravdavši nadimak Thunder, uspješno osvojio WBC International pojas supersrednje kategorije protiv Jacka Cullena prekidom u 5. rundi nakon udaraca u tijelo. RTL 2 i Voyo prenosili su borbu koju možete u reprizi pogledati - OVDJE.

Luka Plantić je ovom borbom osigurao mjesto među svjetskom boksačkom elitom i kako je sam rekao, sada mu se "otvaraju sva vrata"...

"Ušao sam u TOP 10 u diviziji prema WBC-u, a prema Box Recu sam 18. općenito. Cilj nam je da napravim još dva meča, malo lakša, a nakon toga bi išao na eliminacijski meč za izazivača svijeta. To bi se moglo dogoditi 2025. Početak, veljača-ožujak bi se napravio inauguracijski meč za Canela Alvareza. Znači, Canelo ide nakon inauguracijskog meča", zaključio je Luka Plantić.

