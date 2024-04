Luka Plantić (8-0, 7 KO) u subotu je na 11. Universum Boxing Nightu u Frankenstolz Areni u Aschaffenburgu srušio iskusnog 30-godišnjeg Britanca Jacka Cullena (22-6-1) u petoj rundi i uzeo WBC International titulu u supersrednjoj kategoriji. Bila mu je to osma profi pobjeda u isto toliko nastupa. Plantić iza sebe ima fantastičnu amatersku karijeru s preko 300 mečeva, kako je to otkrio u prijenosu meča našem Borisu Jovičiću na Voyo platformi i RTL-u 2, ugledni boksački trener Leonard Pijetraj.

Thunder iz Solina

"Thunder" je slavio protiv engleskog boksača Jacka Cullena (22-6-1) tehničkim nokautom u petoj rundi nakon što je kut bacio ručnik u ring poslije razornog udarca u tijelo koji je poslao 30-godišnjaka na pod.

Ovom pobjedom Plantić je ušao u TOP 10 boksača na svijetu u svojoj kategoriji te ga još pokoji meč dijeli do samog vrha gdje vlada neprikosnoveni Meksikanac, jedan od najboljih boksača današnjice - nevjerojatni Canelo Alvarez.

Zanimljivo, ali Plantić je i najavio kako će do pobjede pokušati doći udarcima u tijelo. Kako je Britanac tu posebno ranjiv. Što je najavio, to je i ostvario. Ovo je Plantićeva najveća pobjeda u karijeri. Šteta što nije došla na jačem eventu, ali dobro. Tek je zaplovio profi vodama.

Tek ga čekaju veliki mečevi

"Nema on dugu profi karijeru da pričamo sad o najvećoj nekoj pobjedi u karijeri, jer Luka Plantić tek treba pobijediti prave mečeve i prave suparnike", priča nam jutro nakon pobjede Leonard Pijetraj.

Bio je ovo jedan dobar match-making za Luku Plantića. Suparnik mu je bio veliko ime, ali nije imao šanse protiv Plantića, rođenog Zagrepčanina s adresom i boksačkim klubom u Solinu BK Salona.

"Većina ljudi koja se bavila boksom je znala kako Cullen nema neke prevelike šanse protiv Luke Plantića. Svejedno, Cullen je veliko ime i za Plantića je to dobro. Sad treba krenuti po prave mečeve. Sumnjam da će on odmah dobiti veliku šansu s nekim velikim imenom, ali potencijalni je kandidat da napravi veliki meč i sebi osigura život."

Što Luka Plantić još treba popraviti u svom boksu da bio bolji i konkurentniji?

"Ima toga dosta. Taktički treba to doraditi, obranu popraviti, nije to lako... to je najteži dio i to je onaj problem sa suparnicima, gdje su suparnici preslabi i ne možeš napredivati, a opet je dvosjekli mač boksati s nekim jakim s kojim ćeš imati problema. Jako je to teško odraditi. To je vrlo osjetljiv segment. Zato se to zove match-making. Dobar match-maker može napraviti karijeru boksaču, a može mu i uništiti, ako je match-maker loš. Morate znati koji suparnik leži vašem boksaču, međutim, uvijek se tu nešto može izjaloviti. Plantič je vrlo psihološki jak. Odlučan je boksač. Nema mentalnih problema da oscilira u mečevima".

Leo je nastavio:

"Uvijek će Luka Plantić dati sve od sebe i svoj najbolji meč. Njemu je samo potrebno da taj suparnik nema riješenje za njega. Za Cullena se znalo da teško može taktički odraditi meč na distanci s Lukom. Vidjelo se i prije da je njegov, Cullen je u stvari upropastio svoju karijeru sa svojom bliskom borbom sa svojih 191 cm visine. Bio je idealan partner za Luku. Ne vidim previše boksača u ovom dijelu Europe osim u Engleskoj. Luka Plantić bi sad trebao napraviti jači iskorak i u poretku. Da bi došao među prvih pet u diviziji, mora dobiti neko jače ime. Teško da će dobiti šansu odmah, iako se i to može dogoditi da se netko povrijedi, odgodi svoj meč i da Plantić uleti."

Foto: AP Images Foto: AP Images Luka Plantić

'Plantić je izoliran u Solinu od svega'

U boksu, pogotovo profesionalnom, ima puno izazova i prepreka...

"Ima puno, ali Plantić je dosta dobro izoliran. Otišao je u Solin, tamo živi. Tamo nema tog glamoura kao što ima u Zagrebu. Ovdje kod nas je brži tempo. Puno novinara, puno ljudi. U Solinu mu je klub dao priliku da tamo živi i bori se za njih i ostao je tamo s obitelji. To je puno bolje za njega, ali Plantić i nije boksač koji pati za nekim glamourom da se on sad nešto fura okolo. Nema taj dojam da je njemu to bitno. Nemam taj dojam da mu je to bitno. I to je dobro za boksača u ovoj fazi".

Udarac u jetru je jako bolan i nezgodan, ali taj udarac u jetru je i svojevrsni "misterij", "mit". Leonard Pijetraj je otkrio kako si niti jedan boksač u profesionalnom boksu neće dozvoliti izgubiti meč zbog udarca u jetru - "moraš se boriti, htio ili ne. Sramota je za boksača izgubiti udarcem u jetru", kazat će Leo Pijetraj.

"Baš tako - sramotno. Jednom je Mike Tyson rekao - boksač koji pada na jetru je psihološki problem, a ne problem samog udarca ili mjesta u koji si ga dobio. Je, to je bolno, ali pravi boksač, pravi boksač to izdrži. Rijetke su situacije da se dogodi da pravog boksača srušite, da ga netko sruši udarcem u jetru. Nije ni u ovom meču Cullen pao zbog udarca u jetru, nego je udarac došao s druge strane. S lijeve strane. Jetra je na desnoj strani. Ali, Cullen je očito slab na tijelo. Što, zbog čega? Mentalno nije čvrst borac da bi to izdržao, iako je on dobio previše udaraca i puno prije tih nekoliko rundi, tako da je to bilo samo dodatni razlog. Više je to bio psihološki prekid, nego što je bio uzdrman. Pravi boksač ne pada od udarca u jetru. Eventalno se može dogoditi situacija da vas iznenadi, pa vas uhvati u nekakvoj poziciji u kojoj niste vidjeli udarac. I u tom trenutku ste baš udahnuli zrak, bili opuštenih mišića. No, stvarno će te takvo što rijetko vidjeti. Ne sjećam se takvog nečeg dugo u boksu."

'Udarac u jetru nema veze s jetrom, ima veze s pleksusom'

Koji je onda najgori, najnezgodniji udarac u boksu?

"Onaj koji pogodi", nasmijao nam se Leonard Pijetraj i zaključio:

"I brada i jetra i pleksus. Pleksus je ipak najgori, pleksus je najgori. U stvari, udarac u jetru nema veze s jetrom, ima veze s pleksusom. Jer je jetra najveći organ na tijelu koji je u stvari, on pogodi i udarcem podigne vrećicu bogatu kisikom u pleksusu. I izbije sav zrak iz prsa. To nema veze toliko sa samom jetrom, ali je to nezgodna pozicija koja napravi štetu tijelu. Tijelo ostane bez zraka i dođe do šoka, do grča. To je jako bolno, ali velim - sam pleksus je najgore mjesto za dobiti udarac, ali je teško do tog mjesta doći. Nije lako doći do pleksusa. "