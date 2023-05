Ugledni boksački trener Leonard Pijetraj gostovao je u studiju Net.hr-a u kojem je govorio o svemu, između ostalog i o razlazu s Alenom Babićem, svom karakteru, o tome što misli i što je posrijedi iza činjenice da se razišao s nekim od poznatih borilačkih imena u karijeri...

Ušao u meritum stvari i sve detaljno objasnio

Objasnio nam je kako on gleda na to što ljudi misle da boksači odlaze od njega i što je tu, u biti, stvarno posrijedi, što se događa u glavam boksača kad dođu do jedne ozbiljne boksačke razine, kad postanu poznati i slavni, uspješni, te zašto on kao trener neke stvari jednostavno ne dopušta...

Bitno je pritom za naglasiti kako je Leo govorio za neke stvari općenito, ali apsolutno sve je vezano i za Alena Babića. Naravno, za neke detalje je precizirao na koga se odnose.

Jer, Leo je bez dlake na jeziku i kod njega nema nekog izmotavanja u razgovorima s novinarima i kad govori, kad priča, voli ući u meritum stvari i detaljno, na dugo i naširoko, objasniti problematiku, situaciju, događaj, temu, bilo što o čemu priča... Takav je bio i sad kod nas u studiju. Zato i voli gostovati više u podcastima i emisijama koji nisu vremenski ograničeni nego ima vremena za pričati - "kako Bog zapovjeda", kako nam je to i sam rekao. Ne voli kad mu se stvari i riječi, izjave, izvlače iz konteksta...

'Moj problem je što boksačima moram govoriti istinu'

'Sad ću vam objasniti što se dogodilo između mene i Babića. Znate, moj problem je što boksačima moram govoriti istinu i kod njega sam vidio da će biti velikih problema. Ja zbog novaca i slave neću prihvatiti da me itko gazi, a drugo, neću sebi dozvoliti da mi se dogodi ovo što se sad dogodilo Babiću. Ovo što se dogodilo njemu, ja bi dao sve svoje rezultate samo da mi se ne dogodi. Bio sam u pravu što nisam stajao iza njega u tom trenutku, a i on je jedva čekao da ode od mene, da se opusti i da bude slavan kako on hoće biti slavan, da radi ono što on misli da treba raditi."

Leo nam je nadalje rekao i sljedeće:

"Babić misli da je sve naučio. Znate, ja sam i tu kod njega puno pustio, mislio sam si ajde Leo, pa možda nisi najpametniji, pa možda stvarno to može proći, ali ne može. Znam da mi iskustvo, intuicija i sve govori da se to tako ne radi, treneri ne mogu biti podanici i obični držači fokusera, a u jednom trenutku dolazi do toga u odnosu boksač - trener. Između boksača i trenera mora postojati obostrano poštovanje", kazao nam je Leonard Pijetraj i naglasio:

'Da li sam previše rigorozan?'

"Zašto sam previše rigorozan, da li sam previše rigorozan, pa dokle god ne budem imao sve svjetske prvake koji treniraju kod mene znači da nisam previše rigorozan. To znači da ga nisam dovoljno disciplinirao i da mogu još bolje i ako hoće kod mene trenirati morat će tako raditi. Inače ne radim. Da je Babić ovo dobio, nitko ne bi znao da je Rozanski radio neke gluplje stvari od njega i da bi se ja možda pitao, javnost bi se pitala da to što Leo traži od svojih boksača je pretjerivanje. Sad se pokazalo da nije. I ja znam da nije jer sam prošao puno kampova, priprema, radio s puno uspješnih i manje uspješnih boksača."

Rekao nam je Leo i ovo:

"Onog trenutka kad misliš da si sve naučio gotov si. Jako je teško donijeti prave odluke. Pokušavao sam pustiti ljude do nekih krajnjih granica, da boksači izluđuju i mene i sve oko sebe ili čitav moj tim, međutim to ima granice. Međutim, onog trenutka kad od ograničenog pokušavate napraviti neograničeno to ne prolazi. Jer, sve što radimo u životu je ograničeno."

'Najgore je tražiti sreću u uspjehu'

Istaknuo je i jednu bitnu stvar u odnosu trener - boksač i jednu anomaliju koja nije dobra...

"Najgore je tražiti sreću u uspjehu, a mi našu djecu učimo da su sretna što su uspješna. To je krivo. Puno grešaka u pripremi Alena Babića za ovaj meč je napravljeno. Puno ranije sam mogao prekinuti suradnju s Babićem. Meni je žao što ljudi govore da boksači odlaze od mene, međutim ja im ne mogu pomoći, uvijek ću tako raditi. Jer, znam i ima iskustva kako se treba raditi da bi se došlo do svjetske titule. Ne mogu sto posto tvrditi, ali znam da ću to napraviti puno bliže i bolje od onog koji to ne zna raditi i koji nije bio tako blizu. Disciplinom i radom može se puno toga napraviti, ali samo disciplinom i radom."

Prema Leonardu Pijetraju, čovječanstvo ima najgori mogući izum...

"Najgori ljudski izum je novac, ali je najbolji za ispitivanje ljudskog karaktera. Na tom ispitu svi padnu. Ja sam budala koja bi pustila nekog tko boksa za svjetski titulu, tko je megazvijezda, a ljudi se pitaju tko je lud da napravi takvo što?! I Babićev meč za titulu je i moj uspjeh. Ali, ne moram pod svaku cijenu trpiti svašta. Kad netko osjeti slavu i novac počne misliti da svi trebaju biti ispod tebe i da ti je sve dozvoljeno. Nikad više neću to napraviti, nikad više neću do dopustiti što sam dopuštao Babiću. Ego je najgora stvar i ja se s egom ne mogu boriti jer je on uvijek pobjednik ako ga pustiš van. Problem je što ljudi misle da kad dođu do nekog određenog nivoa da mu ja više kao trener ne trebam."

'Većina ljudi ne odu od mene nego im ja kažem da odu'

Ljudi, ne svi dakako ali dio javnosti, priča, takav neki dojam imaju da boksači odlaze od njega, a Leo nam je na to kazao:

"Nemojte se zamarati ljudi jesam li težak ili nisam, dobrog karaktera ili ne... I moram vam reći ovo - Većina ljudi ne odu od mene nego im ja kažem da odu. Rekao sam nedavno i Babiću i Milunu kad su bili kod mene i kazao sam im - slušajte, ja u vašoj propasti ne želim sudjelovati. Nemojte se ljutiti, ali slobodno možete otići. Milun je i dalje moj boksač, nemam problema što je bio u Babićevom kutu i što su prijatelji, e to bi već bio moj problem s egom, a ja ga nemam. Kad sam im to rekao, oboje su bili otišli, a Milun se vratio u klub. Dini Mansouru sam ja rekao da ode."

O tihom padu Alena Babića u Poljskoj Leo navodi:

'Rozanski je dobio boljeg boksača'

"Rozanski je dobio boljeg boksača od sebe jer je bio fokusiran. Radio je sve kako treba da bi pobijedio i pobijedio je. Ja se sa tim ne želim igrati, ja gledam samo kako napraviti kao trener za svog boksača sve kako treba. Da se meni ovo dogodilo što se dogodilo Babiću, ispričavao bi se čitavoj hrvatskoj javnosti, svima. To bi bila moja greška velika, ali samo ako je boksač odradio sve što sam mu kazao. Tada bih preuzeo odgovornost da sam pogriješio u pripremi, tj da je boksač odradio u pripremi sve što sam mu ja kazao. Međutim, ovo se meni nikad nije dogodilo, ali može se dogoditi."

Što nam je Leonard Pijetraj još rekao i o čemu smo s njim razgovarali još pogledajte u priloženom video intervjuu.