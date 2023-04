Elitni hrvatski profesionalni boksač Alen Babić (11-0-1, 10 nokauta) doživio je sinoć svoj prvi profesionalni poraz u karijeri. Bolji od njega u borbi za titulu prvaka svijeta u bridgerweightu bio je domaći boksač Lukasz Rozanski (15-0, 14 KO).

Kratka borba

Inače, meč se održao u Poljskoj, u Areni Jasionka 95 u Rzeszowu pred brojnim poljskim auditorijem, a spektakl se prenosio na RTL-u i RTL PLAYU. Snimku meča možete pogledati također na RTL PLAYU.

Bila je to kratka borba, 37-godišnji Poljak je do naslova svjetskog prvaka stigao nakon dvije minute i 10 sekundi borbe tehničkim nokautom.

Inače, Rozanski je krenuo silovito, stilom upravo našeg The Savagea - i već nakon nešto više od minute je prvi put oborio Babića.

Nakon što je meč nastavljen, Rozanski je nastavio nizati udarce i sudac je nakon 2:10 minuta prekinuo meč. I onda, kako to već obično biva u ovom moderno doba društvenih mreža, krenuli su razni komentari u kojima pojedinci ismijavaju nastup Alena Babića.

'Svakakve komentare ljudi pišu'

Jedan od onih koji su stali iza Alena je i njegov kolega po sportu, po rukavicama - Bruno Knježević - profesionalni boksač (6-1) i vlasnik fit n fight dvorane u Zagrebu. On je sinoć odgovorio zlim jezicima, internet ratnicima, u kontekstu da se sad svi prave pametni i pljuju, a nikad nisu ušli u ring i odradili makar sparing, a kamoli odboksali jedan profi meč.

Javio nam se Bruno danas s Plitvica gdje je otišao malo odmoriti se i napuniti baterije za nove radne - sportske pobjede i izazove.

"To što sam napisao, tako i mislim. OK, razumijem, Alen Babić prozivao je Filipa Hrgovića i, da se razumijemo, uopće nisam fan Alena Babića. To je prva stvar, a drugo - društvene mreže dozvoljavaju svima da pišu što i kako žele, bez ikakvih posljedica. Mislim, to je u neku ruku OK, možeš iznijeti svoje mišljenje, ali i to mišljenje je k'o d**k - svatko ga ima. Zašto sam stao u obranu Alena Babića? Svakakve komentare ljudi pišu, a doslovce nisu odradili niti jednu rundu sparinga. Svi su postali veliki stručnjaci, a nemaju pojma o boksu, otvaraju se lažni profili, pljuvaju, vrijeđaju, tko zna, možda su ljudi jedva dočekali da udare po Alenu zbog njegovih istupa prema Filipu Hrgoviću, ali to nije u redu i meni je to dno dna", kazao nam je Bruno Knježević i nastavio:

'Rozanski je u meč ušao Alenovim stilom'

"Iskreno mislim da je Alena Babića iznenadilo to što je Rozanski ušao eksplozivno u meč, jako, silovito, što inače Babić radi. Tu se možda malo nije snašao, pogodio ga je Rozanski par puta, uzdrmao ga, ali u meču za naslov prvaka svijeta sudac ne može samo tako prekinuti meč. Gledam, ljudi dosta govore i komentiraju sad da je sudac išao zaštiti boksača. Dobro, ideš zaštiti boksača, ali zna se kad je borba za pojas što i kako. Ipak je to malo prestižnija borba od ostalih, jel', boriš se za prvaka svijeta. Moje mišljenje da je trebao još jednom Alenu dati prilku, brojat do deset ili recimo, da se Alen Babić taktički spustio na koljeno pa sam uzeo to brojanje do deset, pa da je pustio sudac barem još 15-20 sekundi meča, bilo bi sve puno jasnije. Znate i sami da u boksu jedan udarac mijenja sve".

Je li Babić oštećen?

Neki smatraju kako je Babić u meču karijere oštećen te da je meksički sudac Jose Guadalupe Garcia prerano prekinuo borbu jer je hrvatski borac i dalje bio na nogama.

Bruno nam naglašava da tih deset sekundi, a tko je ikad bio u ringu, tko prati borilačke sportove, bilo koji sport, ring ili octagon, zna da je deset sekundi jako puno. Ti u deset sekundi dođeš k sebi, a u sekundi se promijeni sve. Isto tako, Rozanski dosta široko udara, posebno kod krošea, pa je izgledalo kao da je par puta zakačio laktom Babića...

"Ma daleko od toga da sudac nije trebao zaštiti boksača, u ovom slučaju Alena Babića, ali smatram da je sudac malo išao na ruku Poljaku. Malo glupo zvuči da je Rozanski bacio 60 i nešto udaraca, a Alen nije reagirao. Ok, sve stoji, ali i dalje si otišao na ruku domaćinu što je i normalno i očekuješ takvo što u takvim mečevima", priča nam Bruno Knježević i nastavlja:

"Što se tiče prozivanja, nas boksača nema 10 000 u svijetu i sad ćemo mi prozivati jedne druge. Nas imao toliko malo da smo mi totalno nebitni svima drugima. Hrvatski boksači, s druge strane, ostvaruju odlične rezultate. Bilo bi glupo ne navijati za naše i govoriti nešto protiv hrvatskog borca kad se bori s nekim drugim van granica zemlje. "

'U profi boksu je puno toga dozvoljeno'

O dozvoljenom -nedozvoljenom u boksu navodi nam...

"U profi boksu je puno toga dozvoljeno što bi, recimo, u olimpijskom boksu suci prekinuli, opominjali boksače. Konkretno, ja sam u svom zadnjem meču jako oštećen na domaćem terenu gdje je sudio naš sudac, čovjek me u prvoj i drugoj rundi ubio laktom, otvorio mi je bradu 4 cm. Sudac to nije vidio. Porezotinu na bradi ti može izazvati samo lakat, kost na kost. Pogodio me par puta i onda jedan iskusan amaterski sudac, koji je tek prešao u profi, on to nije vidio. Vjerujem da je teško vidjeti jedan ili dva lakta, ali kad vidiš porezotinu na nekom, kao i krv na laktu boksaču, na suparniku, mislim da je jasno s čim je udarac izveden. Ono što sam ja vidio sinoć u tim izmjenama, Rozanski je njega čak pogađao iza uha, što je totalno nedozvoljeno kao i laktom, ali kažem - Ne treba tražiti izlike u porazu, prvi to ne traži ni sam Babić. Treba vidjeti gdje je pogriješio i to je to."

Bruno Knježević nam je naglasio:

'Smetaju me prozivanja'

"Smetaju me ta prozivanja, stvarno me smetaju, općenito govorim, ne volim kad se po društvenim mrežama i van njih prozivaju sportaši. Mi smo općenito takva nacija. Kad netko izgubi onda je najgori, kad dobije onda je super. Svi nekako očekuju da ćemo u svemu biti prvaci svijeta, ako nisi prvi nisi dobar, nije dobro, a realno mi Hrvati moramo biti sretni da ikog imamo na sceni. Vi sami znate najbolje, ajde popravila se situacija u hrvatskom boksu u posljednjih desetak godina, ali znate i sami kakva je situacija kod nas u državi što se tiče borilačkih sportova."

I za kraj nam Bruno govori:

'Glupo mi je to prozivanje'

"Konkretno, naš amaterski boks je tolio napredovao, kao i naš Savez (HBS) što je napredovao da je to čudo, to nitko ne može osporiti. Evo recimo, Gabrijel Veočić je sad prvak Europe, ima hrpu medalja, pa imamo Nikolinu Čačić.. Luka Plantić će za mjesec i nešto dana branit će pojas. Ima nas boraca, uspješnih, manje uspješnih, zato mi je glupo to prozivanje, a i mi sportaši bi više trebali stati jedan iza drugog. Razumijem to prozivanje Alena prema Hrgoviću zato što je to bio PR potez i preko njega se uspio dići u visine, ispromovirati se. To je bio dobar PR potez. Filip Hrgović ipak ima olimpijsku medalju i neosporiv boksači put u svakom pogledu."