Došao je dan velikog boksačkog spektakla na RTL-u. Danas od 22.30 jedan od najboljih hrvatskih profesionalnih boksača Alen Babić (11-0, 10 nokauta) ulazi u ring u Poljskoj, u Areni Jasionka 95 u Rzeszowu, pred brojnim poljskim auditorijem protiv također neporaženog udarača Lukasza Rozanskog (14-0, 13 nokauta).

Ulog je velik - WBC titula svjetskog prvaka u bridgerweight kategoriji (od 91 kg do 102 kg), koja se smjestila između lakoteške (kruzer) i kraljevske teške kategorije.

Prijenos ovog uzbudljivog meča, u kojem će Babić jurišati na pojas prvaka, moći ćete gledati samo na RTL televiziji. Komentator meča, koji će usmjeriti karijere oba boksača, bit će Filip Brkić.

Ako uspije svladati opasnog Poljaka, Alen Babić postat će prvi Hrvat nakon velikog Mate Parlova koji se ogrnuo WBC titulom. Podsjetimo, Mate Parlov je svoj WBC poluteški naslov osvojio davne 1978. godine.

Štoviše, od vremena Mate Parlova do danas, Hrvatska je imala samo dva svjetska prvaka - Stipu Drviša (WBA) i Ivanu Habazin (IBO i IBF). Znači, vrijeme je i za trećeg.

Upravo nam se naša najbolja profesionalna boksačica Ivana Habazin javila uoči spektakla u Poljskoj kako bi ekskluzivno samo za Net.hr najavila ovu borbu, a otkrila je kako je sad njoj na Floridi u Americi, gdje je nastavila graditi svoju karijeru i gdje željno iščekuje meč u velteru, odnosno s kakvim stvarima se bori i u kojem segmentu je napredovala, te čuje li se još s Vladom Božićem, svojim boksačkim ocem.

Što očekuješ u meču Alena Babića i Lukasza Rozanskog?

"Gledaj, iskreno smatram da je taj meč 50-50. Iako Alen boksa na njegovom teritoriju, on ima stil koji nije za svakog i protiv kojeg drugi boksači teško znaju boksati, pogotovo školovani. Vidjeli smo i u ranijim njegovim mečevima da protivnici koji su bili školovani, ono, baš boksači, da nisu znali protiv njegovog stila i završili su nokautirani. Alen baca jako puno udaraca i nikad ne znaš gdje će što doletiti, a ima snagu udarca. Babić zato definitivno ima šansu i nadam se da će pobijediti. Onda opet, s druge strane i Rozanski je fighter i očekujem jednu makljažu, rat u ringu koji će završiti prekidom. Čisto sumnjam da će boksati na nekoj distanci. Nadam se prekidu na stranu Alena Babića", rekla je Ivana Habazin.

Kako si ti, kakva je situacija sa tvojim sljedećom borbom?

"Dobro sam, čekam još rasplet, točnije što će biti oko mog sljedećeg meča. Na Floridi sam, tu treniram mukotrpno i spremam se. Ono, baš se ubijam od treninga. Za jedno dva tjedna idem u Hartford sparirati, a potom u Kolumbiju. Nakon toga se vraćam u Ameriku, a onda kući", kazala nam je Ivana.

Na Floridi ti više boksačko - logistički odgovara?

"Ovdje je jednostavno puno lakše što se tiče sparinga, puno je više ljudi koji treniraju, jednostavnije je nekako logistički. Onda opet, s druge strane, tipa, u dvorani u kojoj sam ja, tu treniraju neka poznata renomirana imena u boksačkom svijetu tipa Lawrence Okolie, Adam Polacki, Michel Hunter… Znači, okružena sam s puno kvalitetnih profesionalaca i onda je odmah atmosfera drugačija."

Boksaš sa Jessicom McCaskill?

"Da, boksam sa Jessicom McCaskill i to će biti meč za 4 titule (WBC, WBA, IBF i IBO). Ona je bila apsolutna svjetska prvakinja… A što se tiče mene, pokušavali su sve da me sabotiraju. Iz razloga što sam ja tu mandatory po IBF-u, WBC-u i WBA. To se nikad prije nije dogodilo u povijesti. Oni su pokušavali sve da ona ne boksa samnom, nego sa Sandy Ryan. Na kraju je WBO dao titulu za nekog drugog, iako sam ja bila rangirana na drugom mjestu. Na kraju su ipak pristali da ja boksam. Jessica McCaskill je navodno potpisala i ugovor. Tako da će se naš meč napokon dogoditi. Meč će biti ili 17. ili 24. lipnja. Sad čekamo konačnu potvrdu."

Tko nije htio da ti boksaš?

"Eddie Hearn i Matchroom. Zato što on ima svoju boksačicu koju gura u priču. Dakle, Eddie Hearn je probao sve samo da ja ne boksam protiv Jessice nego njegova boksačica Sandy Ryan iz Ujedinjenog Kraljevstva. To baš nije bilo u redu, ali navikla sam već na svakakve igrice. Neće me to poremetiti niti malo. Ma, ima tu tisuće priča stvarno, koje su to kombinacije ne možeš vjerovati. Što se tiče svih ostalih federacija, tu moram naglasiti da stvarno nisu ljudi slušali što Eddie Hearn govori i što želi, nego su napravili ono najpravednije - gledali su tko je zavrijedio najviše šansu. Vodeći se za tim, za tom nekom najnormalnijom logikom, za pravednim razmišljanjem, na kraju sam ja ta koja će ukrstiti rukavice za 4 titule prvakinje svijeta. To je i najpošteniji rasplet."

Znači, ne boriš se samo protiv boksačica, u ringu, nego i protiv sustava i svakakvih zakulisnih igrica pritom, kao i Eddiea Hearna i njegovog utjecaja u svijetu boksa.

"Ma, kao što sam ti već rekla, navikla sam na to tako da ono... Nisam iznenađena da ti pravo kažem, ali gledaj - ima tu stvarno brdo stvari koje rade protiv. Dakle, Eddie Hearn i Matchroom su već isplanirali da će Jessica McCaskill boksati protiv Sandy Ryan. Sve su već oni sebi isplanirali, najavili, plasirali priču medijima, ali znaš kako je - prvo skok, a onda hop. No, mene ti to sve samo još više motivira. Gledam samo sebe, fokusirana sam samo na treninge, na boksački rast. Neće me te i takve zakulisne igrice niti malo izbaciti iz takta, budi siguran u to".

U kakvoj si formi?

"Radim sad sa Garry Clarkom, čovjekom koji je trenirao Michaela Huntera i Daniyara Yeleussinova koji je bio olimpijski pobjednik. Mislim da sam definitivno u najboljoj formi ikad. Osjećam se jako dobro. Krenuli smo sa sparinzima i taktiku koju smo promijenili posebno za Jessicu nije taktika koju bi koristili protiv svih boksačica. Jessica je boksačica koja doslovno ide naprijed, baca udarce pritom bez veze. Jaka je, nabita, niža i sve što radi u ringu radi na silu. Radi presing u ringu. Nije da je ona neka klasična boksačica, zato smo ja i moj trener morali promijeniti dosta toga u taktici. Imala sam sad sparing sa bivšom osmerostrukom prvakinjom svijeta dogovoren na šest rundi, neću je imenovati. Po verzijama WBC i WBA cura je osam puta branila titulu i jednostavno su njezin tim i ona odustali nakon 4 runde sparinga samnom. Samo su rekli kad su vidjeli kako udaram i kako sam spremna, da oni više ne bi. Za sad je, dakle, sve nekako savršeno, po planu. Nisam bila ni bolesna, nemam ni ozljeda."

Nedostaje li ti tvoj bivši trener Vlado Božić? Vas dvoje ste bili kao prst i nokat, puno ste toga prošli zajedno u boksačkom smislu.

"Vlado i ja smo stalno u kontaktu. Što se tiče nekih segmenata mojih priprema, što se tiče boksačkog dijela, u SAD-u su treninzi drugačiji. E sad, treneri u SAD-u su stiktno boksački i ne rade kondiciju primjerice, specifične vježbe za boks što radi Vlado koji je to praktički oplemenio. Ovdje boksači imaju svoje kondicijske trenere i s njima vježbaju specifične boksačke kondicijske stvari. Ako se uzme u obzir da sam ja s Vladom sve prošla, znam što me učio, na koji način je on samnom radio, još uvijek koristim metodu koju me on učio u tom fizičko - kondicijskom smislu. Stalno smo u kontaktu i ako imam nekog za pitati što bi trebala napraviti, kako i na koji način, onda je Vlado sigurno taj. Kad on nešto meni kaže, znam da je to zakon. Tako je i po pitanju ovog meča. Bez obzira što više ne radimo skupa, on mi je maksimalna podrška. S Garryjem radim slično kao i s Vladom, on me sad vratio na, nekako je nastavio to samnom raditi, to da radim sve diskretnije, kombinacije koje je Vlado radio samnom. Više se nekako baziramo na takav način. On je prepoznao taj stil boksa koji je moj boks i koji meni odgovara. Po tom pitanju sam zadovoljna", zaključila je Ivana Habazin.