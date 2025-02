Razbio protivniku jaje u lice, pa nastavio paljbu: 'To je i zaslužio'

Engleski boksač Chris Eubank Jr. sve je šokirao kad je na sučeljavanju s Conorom Bennom u utorak navečer ošamario protivnika i pri tome razbio jaje protivniku u lice. Spomenuti dvojac se ne podnosi, no nitko nije očekivao takav šou i kaos, a nakon incidenta Eubank se uopće ne kaje.

Štoviše, 35-godišnji engleski borac čak je i opravdavao svoj potez.

"Da sam imao još jednu priliku, učinio bih to opet. To što sam razbio jaje na nekoga tko apsurdno tvrdi da je zbog toga pao dva dopinška testa, to je bila 'kamilica'. Zaslužio je tu sramotu", rekao je nakon incidenta.

Naime Eubank se referira na suspenziju koju je Benn dobio zbog nedozvoljene supstance koju je opravdavao pomalo blesavom izlikom kako je to zbog toga što je jeo previše jaja. Zato se Chris odlučio osramotiti protivnika upravo s jajetom.

"Jesam li prešao granicu? Tijekom posljednje 2 i pol godine mnoge su granice prijeđene", referirao se Eubank na Bennovu suspenziju zbog koje je ovaj meč morao čekati čak tri godine.

"Sjedim ovdje s dva najlošija lika u boksu — varalicom za drogu i čovjekom koji je učinio sve što je u njegovoj moći da mu pomogne da se izvuče", dobio je od Eubanka svoju porciju i Eddie Hearn, Bennov promotor.

"Uvijek sam poštovao svakog borca ​​s kojim sam se borio, osim jednog. Poštovanje je rezervirano za borce koji su iskreni, koji ne varaju. Prema Bennu nemam poštovanja", rekao je Eubank Jr, što je i pokazao ranijim pravljenjem omleta na protivniku.

Spomenuti dvojac riješit će sve nesuglasice u ringu 26 travnja ove godine na stadionu Tottenham Hotspura u Londonu. Boksački fanovi sad su posebice nabrijani nakon ovakvoga šoua kojeg je pružila konferencija u utorak.

