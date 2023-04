Jedan od najboljih hrvatskih profesionalnih boksača Alen Babić (11-0, 10 KO) u subotu kasno navečer ima meč života.

Od 22 i 30 samo na RTL televiziji

The Savage u Poljskoj, u Areni Jasionka 95 u Rzeszowu pred brojnim poljskim auditorijem odmjerit će snage s Lukaszom Rozanskim (14-0, 13 KO) za WBC titulu svjetskog prvaka u bridgerweight kategoriji (od 91 kg do 102 kg), koja se smjestila između cruiserweight i kraljevske teške divizije.

Prijenos ovog uzbudljivog meča, u kojem će Babić jurišati na pojas prvaka, moći ćete gledati od 22.30 samo na RTL televiziji. Komenator meča, koji će usmjeriti karijere oba boksača, bit će Filip Brkić.

Ako uspije svladati opasnog Poljaka, Alen Babić postat će prvi Hrvat nakon velikog Mate Parlova koji se ogrnuo WBC titulom. Podsjetimo, Mate Parlov je svoj WBC poluteški naslov osvojio davne 1978. godine.

Štoviše, od vremena Mate Parlova do danas, Hrvatska je imala samo dva svjetska prvaka - Stipu Drviša (WBA) i Ivanu Habazin (IBO). Znači, vrijeme je i za trećeg. No, ima tu zamki, a zasigurno jedna od, glavna, je domaći teren Rozanskog.

'Babić ima šanse ako bude boksao svoj boks i bude izdržao 12 rundi'

Upravo nam to govori Vlado Božić, cijenjeni boksački trener i stariji brat Stjepana Božića, bivšeg boksača, prvaka...

"Očekivanja su takva da u ovom meču nikome ne bi dao prednost. Ima Alen Babić velike šanse osvojiti to, ali samo ako bude mogao dvije ključne stvari, a to je ako bude boksao svoj boks i ako bude izdržao dvanaest rundi. Lukasz Rozanski je opasan boksač, ali opet ponavljam - Alen ima velike šanse ako bude boksao svoj boks", govori nam Vlado Božić i nastavlja:

Koji je to Alenov boks, što mislite pod tim?

"Što mislim pod tim ako bude boksao svoj boks? Dakle, to je boks bez puno taktiziranja i bez puno kalkuliranja".

Je li to old school boks kakav i gaji Alen Babić, barem tako on priča?

"Hmmm...Pa nije, ne bi ja to nazvao old school boksom nego to je boks bez taktike. To je in fighting boks, to više izgleda na tuču nego na boks. Nije to boks. To što Alen Babić boksa, to je anti boks i samim time što nema strategiju i što postavlja visoki tempo, samim time je nezgodan za svakog. Jer, školovani boksači nisu naučili na takav boks i ne odgovara im, jer je veliki presing. To što Alen Babić boksa je poluškolovani boks. To je to što je Leo uspio iz njega izvući, maksimum. I tu mu treba skinuti kapu. Potrefilo se to što taj stil boksa koji Leo gaji odgovara Alenovoj fizionimiji i karakteru, tako da kažem - taj boks prolazi do jednog nivoa i može proći u većini slučajeva, ali već je u posljednjem Babićevom meču protiv Adama Balskog bio blizu poraza."

'Rozanski jače i čišće udara'

No, postoji jedna ključna stvaru svemu tome. Babić itekako ima šansu, pogotovo u jednom scenariju:

"Ukoliko Alen Babić izdrži 12 rundi onda će pobijediti. Ako ne bude izdržao tempo i ako ne bude boksao svoj boks, onda će izgubiti nokautom. Nije da Alen nije naviknuo boksati 12 rundi, ne mislim to kad ovo govorim, nego Rozanski jače udara, čišće udara. Isto tako, tu je i jedna druga stvar. Jednostavno, netko tko te zove u svoju zemlju da boksaš za svjetsku titulu i tko ti plaća sve, jer Eddie Hearn je njega prodao u Poljsku da boksa u toj zemlji za svjetsku titulu, pa taj netko ako te zove u svoju zemlju, pa valjda smatra da te može dobiti".

Inače, u boksu se poteže zanimljiva teza, filozofija, da svaki boksač prvo mora pobijediti samog sebe, da bi mogao pobijediti suparnika. Dakle, mora ići iznad svojih granica, boli, shvaćanja i razumijevanja, prihvaćanja nekih stvari, zakonitosti, fizičkih i psihičkih. Dakle, mora se probiti plafon...

'Boks nije nogomet'

"To sigurno, iako smatram da je Alen sigurno u dobroj formi i spreman za meč na svim razinama i zakonitostima boksa. Vjerujem da je motiviran, to nije uopće sporno. E sad, koliko će to razilaženje s Leom imati utjecaja to ne znam, ali to nije nogomet, a to ljudi ne smiju zaboraviti, pa da dođe novi trener pa promijeni dva-tri igrača, formaciju igre, da momčad bolje igra. To nije nogomet, ovo je ipak boks. Ne znam koliko će to utjecati na njega. Svaka promjena ima neke svoje prednosti i mane. Vidjet ćemo sad je li to prednost ili mana za Babića".

Lukasz Rozanski neporažen je u profesionalnoj karijeri, od 14 mečeva čak ih je 13 završio nokautom, a ima niz od čak 12 pobjeda prekidom.

Rozanski dvije godine nije ušao u profi ring

No Rozanski je svoju posljednju borbu odradio u petom mjesecu 2021. i dvije je godine bez profesionalnog meča. Tada je osvojio WBC svjetski international bridgerweight pojas protiv sunarodnjaka Artura Szpilke, koji nije izdržao niti rundu protiv njega.

Može li to što ga nije bilo dvije godine u profi boksu biti značajna prednost za Babića?

"To što nije boksao dvije godine itekako može ići u prilog Babiću. Definitivno to može biti veliki hendikep za Rozanskog. Sad, ne znam što su Rozanski i njegov tim u međuvremenu radili, zašto su prihvatili ovaj meč za titulu, ali u svakom slučaju ne može biti dobro za njega, a velika prednost može biti za Babića. Gledajte, može biti i to da se on u međuvremenu pripremao i ispravljao neke svoje hendikepe, sparirao, ali meč je meč, a trening je trening. Ali ponavljam, Babić ima velike šanse ako bude boksao svoj boks i ako taj meč ode u 12 rundi. Naravno da navijam za Alena, ipak je naš čovjek", zaključio je Vlado Božić.

Alen Babić ima 10 nokauta

Alen Babić bilježi 10 nokauta, a njegov posljednji susret odigrao se protiv Adama Balskog, kojeg je pobijedio sudačkom odlukom u svibnju prošle godine.

Iako Blaski nije poražen prije zvuka zvona, Babićevi i Rozanskijevi nastupi, koji u velikom postotku završavaju nokautima i nude snažnu i neprestanu izmjenu udaraca, predviđaju da će njihov ogled završiti prije isteka 12. runde.