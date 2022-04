Vjerojatno su mnogi ostali razočarani boksačkom izvedbom Dilliana Whytea u subotu protiv Tysona Furyja (33 pobjede i jedan remi, 32 nokauta) na Wembleyju kao i borbom u cjelini, ali i oduševljeni zbog još jedne pobjede Kralja Cigana koji tako neporažen odlazi u mirovinu, barem je tako on rekao...

'Bio je meč dosadan, ali nisam razočaran'

Priznati hrvatski boksački trener Vlado Božić kazao nam je danas ujutro kako on nije razočaran dosadnim boksom viđenim u Londonu. Ovaj boksački guru, kako su ga svojedobno nazvali neki, plemenitoj vještini učio je mnoge hrvatske boksače, kick boksače, boksačice i MMA borce koji su se probili na svjetskoj sceni i ostvarili respektabilne karijere. Znate, rijetki su profesionalci koji nisu prošli kroz školu Vlade Božića i okusili njegov rad i znanje. Kad samo pogledamo njegov trenerski CV, onda i sami možemo vidjeti o kakvom se boksačkom znalcu radi...

Željko Mavrović, brat Stjepan, nekad poznati profi boksač, Ivana Habazin, veliki Mirko Filipović, Igor Pokrajac, Goran Reljić, Mario Preskar, trenirao je i Duju Poštenjaka iz Splita kao i Sinišu Andrijaševića iz Solina, Marka Žaju je trenirao za Europsko u profi kickboxu a radio je i s Ivanom Derdić koja je bila prvakinja svijeta u boksu, s Perom Tadićem doduše, no i on je u nju utkao svog boksačkog znanja.

Trenirao je i Filipa Palića za Europsko prvenstvo u Tampereu 2000 godine, kad je uzeo srebrnu medalju. Radio je i s Ivanom Jukićem iz Zadra koji je uzeo IBF pojas, isto kao i s Miloradom Žižićem iz Nikšića koji je isto ponio IBF titulu.

Oni koji Vladu Božića poznaju bolje i koji ga duže prate govore kako je naučio boksati čak i slavnog bivšeg UFC borca, prvaka ove elitne MMA organizacije, Brazilca Fabrizija Werduma.

"Bio mi je meč malo dosadan, ali nisam razočaran. Jednostavno, Dillian Whyte je boksao onoliko koliko mu je Fury dozvolio da boksa. Svi misle da je Whyte loš, nije Whyte loš nego je Tyson Fury toliko dobar, predobar za njega", govori nam Vlado Božić i nastavlja:

'Svi se oni upletu u Furyjevu mrežu, zna on boksati'

"Jednostavno, svi oni upletu se u Furyjevu mrežu, a on može boksati što god treba. Ako se sjećate, a potvrdilo se, ako se sjećate rekao sam da ako je Fury fizički spreman, motiviran, da mu ne može nitko ništa. To se sad i pokazalo. Ne samo što Tyson Fury ima gabarite, ne samo što je on i mentalno jak, nego jer on zna boksati. On boksa, on može izvesti neke stvari kao čovjek od 70 kg. Izgleda njegov boks dosta nezgrapan, trom i spor, ali on to uopće i nije. To se pokazali i kod udarca aperkatom. To je bio taj trenutak. Vrlo je eksplozivan, tehnički potkovan. Ništa mene to nije iznenadilo, samo sam mislio da će mu Whyte više zagorčati tu obranu pojasa", priča nam Vlado Božić.

Prije meča je bilo nekih medijskih napisa, stručnih razmišljanja o tome kako Tyson Fury nije tehnički vrhunsko potkovani boksač, kako je on, u biti, "čitav svijet uvjerio da zna boksati"...

"A ne, on zna boksati. Jako je ružno i možda nes(p)retno sročena rečenica, kriva rečenica, ne bi ja to tako. Nikako mi se ta rečenica ne sviđa, neadekvatna je za njega, po meni. Tyson Fury zna boksati. Pa, ne možeš napraviti takav rezultat da ne znaš boksati. Njegovi udarci su vrlo čisti, on ima tzv. fake udarce, udarce koji na pravu ne izgledaju čisto. Ti fake udarci skrivaju one prave, čiste udarce. Boks je poker", objašnjava nam Vlado Božić i dodaje:

'Fury je precizan, ima dobar tajming'

"Pa, kad igraš poker, nećeš odmah baciti svoju najbolju kartu. Poker je 90% foliranje, blefiranje, a tu je on dobar. Drago mi je što sam ga dobro procijenio prije ohoho vremena. Tako da, ne bi se ja složio s time. Netko tko stvarno razumije boks, kad prijeđeš jedan visoki nivo, jedan visoki vrh, onda možeš tako boksati. On je vrlo precizan, ima dobar tajming, opušten je, im racionalizaciju pokreta. Tvrdo udari, čovjek od 2.06 sa 120 kg, s onakvom brzinom. Vjerujte mi, Tysona Furyja sam osjetio jer sam se slikao s njim. Moja ruka mu je bila na leđima. Ona vam je kao za rendgen. Kad stavim ruku, točno znam kako je građen, kakve strukture mišića ima. Ispod onog sala kriju se dugački, tvrdi, eksplozivni mišići. Ne bih se ja složio da on nije tehnički dobar. Ni slučajno".

Vlado Božić nam, nadalje, govori kako je za njega Tyson Fury tehnički najbolji od svih. Naravno, mora povući komparaciju s ukrajinskim boksačkim umjetnikom...

"Dapače, Fury je tehnički najbolji od svih. Jedini koji mu tehnički može parirati je Oleksandr Usyk. On je možda i za nijansu bolji. Govorim o tehnici. No, ako se uzmu u obzir Furyjevi gabariti, čisto sumljam da bi ga Usyk mogao ugroziti".

Dillian Whyte ima svoje viđenje meča

Dillian Whyte, s druge strane, pokazao je iznenađujuće loš boks. Iako je on nakon meča za BBC rekao kako je ova borba bila blizu...

"Taktika je bila da ga što više pritišćem, napadam, da što više i više radim, napadnem ga u tijelo i nastavim se kretati, grabiti naprijed. Ne mislim da me nadboksao, mislim da smo bili tu negdje", istaknuo je Dillian Whyte.

Vlado Božić ističe nam jednu bitnu stvar u svemu tome...

"Ima tu više faktora. Ili su krivu taktiku složili, ili je podlegao atmosferi, što čisto sumnjam, ali nije isto boksati pred 10-15 tisuća ljudi i pred 90.000. To stvarno nije isto. Ljudi misle da je isto, ali nije. Drugačija energija. Jednostavno, mene Dillian Whyte nije razočarao. Sjeo je pravi udarac na pravo mjesto, jedini logičan. Da sam mu ja bio trener, isto bih spremao aperkat. Ne bih spremao za Whytea kroše ili eventualno neki direkt, pošto on široko stoji onda je logično da ćeš ići na aperkat".

Aperkatom je Fury izbio i zub Whyteu...

"Pokazao je on svoj aperkat i protiv Klička. Ništa to meni nije sad iznenađenje, nego logično. Ljudi koji ne shvaćaju boks njima je to nešto ono, spektakularno".

'Što je veća odgovornost i trema, tu je Fury bolji, opušteniji'

Božić nam, nadalje, objašnjava kad govorimo o tehničkoj ispravnosti u boksu Tysona Furyja i Dilliana Whytea...

"Jako je teško osuđivati nekog, jer nije isto raditi u dvorani, na sparingu, na meču za deset rundi, osam rundi ili kao u ovom slučaju, meču za titulu. Sve je to jako slično, a u biti jako različito. Zato je Fury dobar, imam osjećaj da je on isti i u dvorani i na sparingu. Što je veća odgovornost i trema, da je on bolji, opušteniji. Po meni, takav se dugo neće roditi. On je showmen, on je rođen s tim. I rekao sam vam zadnji put kad smo razgovarali, jako me podsjeća na Muhammada Alija. Što se tiče teške, Tyson Fury definitivno je TOP 5 ili čak TOP 3 teškaša ikad. Kad kažete takvo što, to je mjesto koje se uvijek može rotirati. Nikad ne bi nekog stavio na prvo mjesto i zacementirao ga. Alija sam stavio na TOP 1 ne samo zbog boksa, nego zbog karaktera, revolucije u boksu, dizanja cijene, borbe protiv ugnjetavanja itd... Bio je više od boksa i veći od samog sebe. Fury je jako sličan Aliju, po nekim stvarima jako me podsjeća na njega. Ne možeš biti veliki šampion, a da nisi kvalitetan čovjek", zaključio je Vlado Božić.