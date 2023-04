Hrvatski boksač Alen Babić u Poljskoj je održao konferenciju za medije uoči borbe za naslov prvaka bridger kategorije WBC-a u kojoj će mu protivnik biti Poljak Lukasz Rozanski (14-0).

Babić je na početku govorio o treneru koji ga sprema za meč, britancu Anthonyju Wilsonu.

"On je boksač iz Kuće slavnih. Uživam u svakom trenutku s njim, ovo mi je najbolji kamp u životu. Žao mi je što ne govorim poljski jezik, ali hvala vam na dobrodošlici. Drago mi je što se borim u Poljskoj", rekao je Babić pa se osvrnuo na svoj stil u nadolazećem meču:

"Protiv Balskog sam također htio više boksati. Međutim opet sam bio stari ja. Vjerujem da će tako biti i sada i da će biti krvoproliće. Rozanski je pravi ratnik, cijenim ga. Poštujem ga iako se nije borio koliko ja jesam. Sve što trebam jest da se otvoreno bori, a to će napraviti."

Potom je poručio da vjeruje u svoju pobjedu u ovoj borbi, koja je za njega sve.

"Siguran sam da ću pobijediti. Ne bih došao u njegovu zemlju da nisam siguran. Atmosfera će biti luda, svi će biti protiv mene. No to mi treba, moram biti u najboljem izdanju jer ću onda i ja biti najbolji. Ova borba neće doći do kraja jer obojica često završavamo mečeve nokautom. Oduvijek sam autsajder, ova borba mi je sve. Svi koji znaju moju priču znaju i da dolazim ni iz čega. Spreman sam se vratiti u ništa, no prije toga želim uzeti WBC-ovu titulu. Meni i mojoj državi to znači sve, 30 godina nismo osvojili titulu. Ovo je isplanirano za mene. Bit će to novi Savage šou", poručio je Babić pa zaključio:

"Ne želim lagan meč. Ako Lukasz pruži lagan meč, bit ću bijesan. Molim te, daj mi najbolji meč u životu. Balski je to napravio i zato cijenim Poljake. Ne želim brzi kraj borbe, očekujem krvoproliće. Želim da netko bude nokautiran."