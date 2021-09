Ovog smo tjedna razgovarali s Vladom Jurićem, poznatim boksačkim stručnjakom koji je u svojoj karijeri trenirao, između ostalih, i Željka Mavrovića, Ivanu Habazin, Cro Copa, Stjepana Božića, svog brata, bivšeg UFC borca, Hrvata s najviše nastupa u UFC-u Igora Pokrajca, poznatog Marija Preskara i mnoge druge...

Prije osam dana u Klagenfurtu je bio u kutu Željka Mavrovića, koji je zakoračio u ring u jednoj borbi po prvi put nakon 23 godine, protiv 26-godina mlađeg Gogichashvilija. Kako nam je i sam Vlado rekao u razgovoru, radi se na meču s Mikeom Tysonom...

'Nije upitno da li će on biti svjetski prvak'

"To i jest plan, ovaj meč i jest bio zbog toga da se vidi može li se nešto napraviti. Ali, ja volim reći gdje ima dima, ima i vatre. Uvijek... Baš me Ivana (Habazin) pitala postoji li mogućnost, uvijek ima mogućnosti, uvijek.

NET.HR: To bi bilo sjajno, Lennox Lewis i Mavrović, 24 godine poslije...

BOŽIĆ: Apsolutno, ali ja bih više volio vidjeti Željka s Tysonom.

NET.HR: Može li se kako stupiti u kontakt s njim?

BOŽIĆ: Ja mislim da se radi na tome, ne znam detalje. Ako bude Željko htio, ja sam uz njega.

NET.HR: Znači radi se na meču Mike Tyson - Željko Mavrović?

BOŽIĆ: Radi se i prije ovog se meča radilo. Sad, što će se dogoditi, ja to ne znam stvarno. To samo nebo zna. Vrijeme će vrlo brzo pokazati.

Vlado nam je odgovarao na pitanja i o Filipu Hrgoviću, te komentirao najbolje rangiranog hrvatskog profi boksača.

"Jedino što mogu sa sigurnošću kazati je, ono što sam vidio u Klagenfurtu jer sam bio uz ring i gledao Filipa, mogu jedini kazati što se tiče njega. Nije upitno da li će on biti svjetski prvak, samo je upitno koja federacija i koliko dugo. Ako napravi sve ono što treba napraviti, ispoštivati za svjetsku titulu. Filip je izuzetno moćan, opasan, apsolutno ima odličnog trenera. Po meni ako korigira tu tjelesnu masu, da potkožno masno tkivo još malo korigira. Recimo, ako ima 112 kilograma, da nabaci koji mišić da ima, primjer sad govorim, 108-109 kg a da ima, da izgleda kao da ima 115 kg. Bit će i brži, i jači i izdržljiviji, a trebat će mu u kasnijim tim mečevima za dvanaest rundi. Trebat će mu u kasnijim rundama", kazao nam je Vlado Božić i odgovorio na pitanje koje sve u Hrvatskoj zanima - zašto još u ring nasuprot Hrgovića ne dolazi neki jaki boksač? Posljednji Filipov boksač Radonjić nije za klasa, unatoč njegovi tim silnim nokautima. Jak je momak, pet puta ga je Hrgović rušio prije nego što je borba prekinuta, ali nije to klasa. Ni blizu. Hrgović još nije ukrstio rukavice s nekim boksačem iz TOP 10 teškaša svijeta. Zašto?

'Profi boks je biznis a Filip nije tu gdje je bez veze'

"Gledajte, da vam sad nešto objasnim. Profi boks je biznis a Filip nije tu gdje je bez veze. Ljudi su zaboravili što je on napravio u amaterskom boksu, pa olimpijska medalja pa WSB da bi došao do jednog takvog tima. To je prije svega jedan dobar i vrlo vrlo pažljiv biznis. Ako se napravi neka greška u ovim fazama, da se to vrlo brzo sve unazaditi i potratiti čak neke stvari. Promotor mora čuvati boksača, on je tu i on je prvi izazivač. Poanta svega je da ti dovedeš boksača do meča za titulu. Ako radiš greške, pitanje je hoćeš li ikad i doći do meča za svjetsku titulu", rekao nam je Vlado Božić.

