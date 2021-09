Kao što smo i najavili, cijenjeni boksački stručnjak Vlado Božić za Net.hr je dao veliki intervju u kojem je, između ostalog, govorio o sebi, o povratku Željka Mavrovića u ring nakon 23 godine i velikim planovima Šake sa Srednjaka kojem je stajao u kutu u Klagenfurtu protiv Gogichashvilija, a koji bi pak mogao boksati i čak s Mikeom Tysonom.

Osvrnuo se i na elitnog hrvatskog teškaša Alena Babića i njegove konstantne prozivke prema Filipu Hrgoviću, pričao je i o sjajnom splitskom boksaču Petru Milasu, otkrio nam je neke stvari i o svojoj suradnji s najboljim hrvatskim MMA borcem svih vremena Mirkom Filipovićem i njegovom epskom meču s Bobom Sappom...

Cijenjeni stručnjak čija riječ ima težinu

Govorio je i o svom bratu Stjepanu odnosno o hendikepu s ramenima kojeg ima a s kojim je ipak ostvario vrhunske rezultate. Komentirao je i trend povratka u ring velikih boksačkih faca, bivših prvaka poput Mikea Tysona i Evandera Holyfielda...

Ovaj boksački guru ugostio nas je u svom apartmanu u Zagrebu. Plemenitoj vještini učio je mnoge hrvatske boksače i MMA borce koji su se probili na svjetskoj sceni i ostvarili respektabilne karijere. Rijetki su profesionalci koji nisu prošli kroz njegovu školu i okusili njegov rad i znanje. Kad samo pogledamo njegov trenerski CV, onda i sami možemo vidjeti o kakvom se boksačkom znalcu radi...

Poznata borilačka imena prošla kroz njegove ruke

Željko Mavrović, spomenuti mu brat Stjepan, Ivana Habazin, Mirko Filipović, Igor Pokrajac, Goran Reljić, Mario Preskar, Branko Šobot. Oni koji ga poznaju bolje i koji ga duže prate govore kako je naučio boksati čak i slavnog UFC borca, bivšeg prvaka ove elitne MMA organizacije, Brazilca Fabrizija Werduma.

Božić je idealan sugovornik za razgovor o boksu ali ne samo o boksu. S njim čovjek može stvarno razgovarati o svemu. Jako ga ljudi cijene jer je čovjek iz kuta, znalac koji ima prave odgovore na boksačka ali i sva ostala pitanja a koji nema dlake na jeziku. On je jedan od onih koji svoje odgovore ne zamataju u celofan, nego kaže onako kako je, kako stvari uistinu stoje. Pa kome pravo a kome krivo...

"Trenutno se ja već duže vrijeme ne osjećam nekakvim trenerom. Ne da me to ne zanima nego jednostavno to je sad jedan period mog života kojeg sam stavio na led, na čekanje. Da li ću ikad više biti trener to ne znam jer, da bi bio trener ja to moram živjeti 18 sati dnevno a ja to ne radim. Glupo mi je ulaziti u nešto što ne radim sto posto", kazao nam je u uvodu razgovora Vlado Božić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

'Ne predstavlja Alen samo sebe nego i boks'

Zanimljiv je dio intervjua u kojem je govorio o Alenu Babiću i Filipu Hrgoviću, te bi li stvarno za Željka Mavrovića bilo pogubno ući u ring s Babićem. Znamo kako je Hrga odgovorio na prozivke Babića s kojim je u sukobu a koji ga je izazvao na meč i od toga ne odustaje.

Hrgović je bacio lopticu boksaču iz BK Leonardo kojeg trenira Leonard Pijetraj kazavši mu kako prvo mora ući u ring sa Željkom Mavrovićem...

NET.HR: Babić non stop proziva Hrgovića i izaziva ga.

BOŽIĆ: Pa ne bih to komentirao, to mi je degutantno. Ne znam tko je prvi počeo, vjerojatno Alen ali to mi je glupo komentirati. Spuštati se na takvu razinu. Ne predstavlja Alen samo sebe nego i boks. Boks je bio prije njega i bit će i poslije.

NET.HR: Zar nije za boks dobro da bude malo tog trash talka i takvih zbivanja?

BOŽIĆ: To je jedna loša kopija Muhammada Alija i glupo je. Svi oni kopiraju Alija. Treba imati stila, filinga, šmeka, treba biti pozitivan, fin i kulturan mangup. Previše je to.

'Mislim da to ne bi bilo baš tako'

NET.HR: Željko Mavrović je otvoreno izazvao Babića a Hrgović je kazao kako se on nema što boriti s Babićem dok ne uđe u ring s Mavrovićem. Mislite li, s obzirom na godine, znamo da vam je prijatelj ali ima li Željko šanse s Babićem koji je u naletu i koji je mlađi?

BOŽIĆ: Ne znam i teško mi je to reći. Pošto ja bolje poznajem Željka, naravno da sam za Željka.

NET.HR: Kaže Babić, odnosno iz njegovog tima da bi to bilo pogubno za Mavrovića...

BOŽIĆ: Mislim da to ne bi baš tako bilo.

NET.HR: Znači Babić nije u pravu kad to kaže?

BOŽIĆ: Ne bi. Alen bi trebao malo obratiti pažnju na neke stvari. Sad sve što radi, ja razumijem zašto to radi, zbog čega radi i sve je to super. Ako bude nastavio ovakvim stilom...

NET.HR: Govorimo o boksačkom stilu ili ponašanju?

O Babićevom boksačkom stilu

BOŽIĆ: I o jednom i drugom. Što više ovo ponašanje bude izraženije, poraz njegov i pad će biti veći i teži. Teško će se biti oporaviti od toga.

NET.HR: Da vidite, Alen i sam kaže kako njeguje taj old school boks. Znači nema kalkuliranja, nema neke taktike nego se sam baci na glavu. Koliko je to pametno?

BOŽIĆ: To prolazi do nekog nivoa. Oni bi trebao za taj stil i za tu taktiku trebao bi biti ala Mike Tyson, čovjek koji može uspavati jednim udarcem a nismo to vidjeli baš.

Što je nam je još Vlado Božić kazao i o čemu je sve govorio pogledajte u priloženom video intervjuu.