Opet je zaiskrilo između Filipa Hrgovića i Alena Babića. Dva najbolja hrvatska profi teškaša ponovno su ušla u svoje dobro poznate verbalne obračune. Babić ga je ponovno izazvao na meč, ali u Hrgovićevu taboru nisu zainteresirani za, kako su sami istaknuli, slabije rangiranog boksača.

Uoči Hrgovićevog meča protiv crnogorskog boksača Marka Radonjića na konferenciji za medije oglasio se i legendarni hrvatski boksač Željko Mavrović koji je otvoreno izazvao Babića na borbu.

Babić je na to odgovorio uvredama na račun Hrgovića i Mavrovića, a večeras je Hrgović gostovao u sportskom dijelu emisije RTL Danas, gdje je progovorio o svom sljedećem meču, ali i provokacijama Alena Babića.

Velike uvrede

"Mislim da je Mavrović puno adekvatniji protivnik za Babića nego ja. Naravno da ja ne izbjegavam taj meč. Ja se borim s ljudima s kojim moji promotiri odrede. Nikad nisam nikoga izbjegavao u karijeri. A on se bori sam sa sobom, mislim da ima nekih problema. Kakva su vremena, ni pametnima nije lako, a kamoli Alenu Babiću", rekao je Hrgović pa dodao:

"On je totalno ispod mog ranga boksački. Ponaša se ispod svih granica. Jednostavno on nije na mom putu. Svatko tko ima dvije čiste u glavi vidi tko je tu jači, kad se pogleda moja karijera i njegova. Pa gdje bih ja došao da se borim sa svakim tko me proziva i tko misli da je jači od mene. Ja sam mu danas dao jedan epitet na press-konferenciji koji opisuje njegov stil, a to je – klošar“, objasnio je Hrgović.

Osvrnuo se i na meč s Markom Radonjićem koji je na rasporedu za tjedan dana.

"Ja mislim da sam najbolji na svijetu i to sam uvijek govorio. Sve dok me netko ne razuvjeri, mislit ću tako. Nadam se da to neće biti Marko Radonjić", zaključio je Hrgović.