Spektakl iz Poljske i mega-okršaj za pojas u srednjoj kategoriji pratite samo na platformi VOYO

Spektakl KSW 104, održat će se 8. ožujka 2025. godine u Areni Gorzów, u poljskom gradu Gorzów Wielkopolski. Ova priredba donosi niz uzbudljivih borbi, a kulminirat će okršajem za privremeni pojas prvaka srednje kategorije između Piotra Kuberskog i Tomasza Romanowskog. Ljubitelji borilačkih sportova mogu očekivati večer ispunjenu akcijom i neizvjesnošću.

Glavna borba večeri, zakazana na pet rundi, donosi sudar dvojice boraca poznatih po beskompromisnom stilu borbe. Piotr "Qbear" Kuberski (15-1, 13 KO), trenutno drugi na ljestvici izazivača, ulazi u oktogon s impresivnim nizom pobjeda, od kojih je većinu ostvario nokautom. S druge strane, Tomasz Romanowski (18-10 1NC, 7 KO, 1 Sub), četvrti na ljestvici, bivši je izazivač za titulu i iskusan KSW borac s devet borbi unutar organizacije, a sedam pobjeda ostvario je nokautom. Ova borba garantira pravi rat u kavezu, a pobjednik će kući ponijeti privremeni pojas prvaka srednje kategorije organizacije KSW.

Bivši boksački prvak treći puta u oktogonu

U sunaslovnoj borbi večeri, u velter kategoriji, sukobit će se Tymoteusz Łopaczyk (12-3, 6 KO, 3 Sub) i Oskar Szczepaniak (7-1, 3 KO). Łopaczyk je trenutno u nizu od četiri pobjede, dok je Szczepaniak neporažen u posljednjih pet borbi. Ovaj meč obećava dinamičan i tehnički potkovan okršaj dvojice perspektivnih boraca.

Posebnu pažnju privlači povratak Krzysztofa Głowackog (1-1, 1 KO) u kavez. Bivši svjetski boksački prvak u WBO verziji, Głowacki će se suočiti s francuskim kickboxing prvakom Jordanom Nandorom (1-0, 1 Sub). Głowacki je u svom KSW debiju ostvario spektakularan nokaut, koji je nagrađen prestižnom Herakles statuetom za najbolji nokaut 2023. godine u Poljskoj. Ni ženski dio MMA scene neće biti zapostavljen. Ewelina Woźniak (8-3, 2 KO, 4 Sub), bivša prvakinja Contenders organizacije, borit će se protiv Sofije Bagishvili (10-7, 1 KO, 7 Sub) iz Gruzije. Woźniak je poznata po atraktivnom stilu borbe, dok Bagishvili većinu svojih pobjeda ostvaruje u prvoj rundi.

Spektakl KSW 104 gledajte UŽIVO ekskluzivno na platformi VOYO.

Ostale borbe

Bartosz Lesko vs. Maciej Rozanski (poluteška kategorija)

Roman Szymanski vs. Maciej Kazieczko (laka kategorija)

Sergiusz Zajac vs. Michal Dreczkowski (poluteška kategorija)

Bartlomiej Kopera vs. Szymon Karolczyk (laka kategorija)

Damian Mieczkowski vs. Bartosz Kurek (srednja kategorija)

Marek Samociuk vs. Filip Stawowy (teška kategorija)

Spektakularna priredba KSW 104 na rasporedu je u subotu, 8. ožujka od 20 sati, a možete ju gledati UŽIVO na platformi VOYO.

