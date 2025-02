David brutalno uspavao Golijata: Gorostas se samo ispružio

Surfajući bespućima društvenih mreža naišli smo na, kako to u opisu snimke stoji - najbrutalniji nokaut godine. Dakle, uspavljivanje se dogodilo na jednom javnom sparingu dva boksača.

Prema onom što se da vidjeti, dečki dosta dobro znaju boksati. Viši tip bez majice malo se u sparingu pravio važan, u jednom trenutku spustio gard pa dugo ciljao udarac, dok je niži čitavo vrijeme imao inicijativu prema naprijed i, u biti - napadao.

Da stvar bude bolja, prvi njegov lijevi kroše je promašio cilj, nakon toga je plasirao desni u glavu, dobru lijevu desnu kombinaciju u tijelo, a onda je još jednom pogodio desnom suparnika u glavu čime je sakrio ono što dolazi i tada se to i dogodilo - pakleni finiš. Lijevi kroše mu je tako dobro sjeo da se viši boksač bez majice samo, kao klada - srušio na tlo. Ekipa koja je pratila javni sparing zinula je kad je vidjela što se upravo dogodilo. Trener je odmah ušao u ring i kako bi pomogao nesretnom boksaču koji će ovaj nokaut dugo pamtiti, a boksač koji ga je poslao na spavanje isto je došao do njega vidjeti je li s njim sve OK. Probudio se brzo nakon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Božić oplemenio jednu od najtežih boksačkih vježbi i pokazao kako je pakleno teška