Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović doznao je svog sljedećeg protivnika. Nakon mjeseci previranja i otkazivanja od strane njegovih potencijalnih protivnika, konačno se našao borac koji se usudio s njim stupiti u ring. Riječ je o crnogorskom boksaču Marku Radonjiću, koji će se s Hrgovićem boriti 10. rujna u Klagenfurtu i Hypo Group Areni koja prima preko 30 tisuća gledatelja.

Uoči tog meča oglasio se Alen Babić.

"Hrga, baci ponudu. Hajde, mangupe jedan. Završit ću ti karijeru. Kocka ponižava boks već dugo vremena i naziva se velikim iako nije imao pravog meča još od Rija 16'. Govorio je da sam obični redar nedostojan meča s njim, a činjenica je da sam daleko bolje rangiran od svih njegovih protivnika, i moji protivnici su boljeg ranga od njegovih. Ostaje samo zaključiti da je iznutra uplašeni mali čovjek ili kako bi Ševa rekao "prvi seljak iza Matije Gupca".

Ljudi mi dnevno šalju snimke zaslona s porukama Hrgovića and co. Kako nude velikodušne cifre i čast boksati s Kockom. U pravilu su to borci od 200. pa sve do 400. mjesta na rang ljestvici, po mogućnosti neaktivni. Nema sumnje da ćeš nokautirati još jednog nedoraslog protivnika, ali zapamti samo jedno. Svi će oni biti sa mnom kad se nađemo u istom ringu, energija svih ljudi koje si ponižavao i još uvijek to radiš. Mali obični redar će biti zadnje što si vidio u svojoj boksačkoj karijeri", poručio mu je Babić. Sada mu je stigao odgovor.

Brutalan odgovor

"Filip ima svoj put, a na njemu nije Alen Babić. Filip je među 15 boraca na IBF-ovoj listi, a Babića tamo nema. Svaka njemu čast. Mi njega ne prozivamo. To je lako raditi preko medija, ali morate imati poziciju da biste to radili. Filip se mora što prije boriti za svjetsku titulu i Babić nije u nikakvim kombinacijama. Možda jednog dana. Znam da svi u Hrvatskoj to žele, ali za nas to stvarno nema smisla", kazao je Hrgovićev menadžer Željko Karajica.

"Nisam nikad odgovarao na njegove prozivke. On je za mene smiješan u svakom smislu. Meni je ispod časti spuštati se na taj nivo. Kao čovjek i kao sportaš. Stvarno mi je sramota što čovjek od sebe radi. U boksu je 15 godina i nikad nije napravio značajan rezultat. U kvalifikacijama za Olimpijske igre i izgubio nokautom. Možda je bolje da se počne spremati za Pariz. Možda bi tamo morao osvjetlati obraz hrvatskog boksa. Za mene, nemam i ne pada mi na pamet spuštati se na taj klošarski nivo i na te njegove prozivke, one govore za sebe dovoljno. Mi imao neki drugi put, neku svjetsku priču i za neke bolje stvari", poručio je Hrgović.

Irokez želi u ring s njim

A onda je na red došao Željko Mavrović.

"Filip je napravio svoje već odavno i stekao ovu poziciju. Nije je napravio u zadnjih par mjeseci nego nakon puno godina truda. Ima Olimpijsku medalju i to je velika stvar. Filip nema razloga boksati s nekim tko ovog trenutka ne pripada po pravilnicima i kvaliteti toj klasi. Ja sam prije par mjeseci gledajući Mikea Tysona, koji je otvorio priču veteranskog boksa, također u treningu i kažem s nikakvom arogancijom i ako Babić želi boksati ja sam tu. Može doći u ring. Neka prođe preko mene ili ću ja preko njega prema Mike Tysonu. Moj put je prema veteranima, a ako Babić želi ozbiljan meč na razini na kojoj je on, ja sam tu. Nudim mu meč. Imam 52 godine u super sam formi i vjerujem da mogu odboksati odličan meč s njim i da mogu pobijediti. To je u ovom trenutku njegova razina i ako prođe dobro onda će mu i pozicija biti drugačija. Moj cilj nisu borbe s Joshuom ili Furyjem, ali rado bi se okušao s Tysonom i boksačima iz moje generacije. nema kod mene arogancije nego samo puno treninga. Volio bih s es tako mladim srčanim i boksačem okušati u ovom trenutku. Tu sam na raspolaganju", poručio je Mavrović.