Nakon što je Filip Hrgović objavio da će se 10. rujna boriti s crnogorskim boksačem Markom Radonjićem, Alen Babić je brzo reagirao.

"Hrga, baci ponudu. Hajde, mangupe jedan. Završit ću ti karijeru. Kocka ponižava boks već dugo vremena i naziva se velikim iako nije imao pravog meča još od Rija 16'. Govorio je da sam obični redar nedostojan meča s njim, a činjenica je da sam daleko bolje rangiran od svih njegovih protivnika, i moji protivnici su boljeg ranga od njegovih. Ostaje samo zaključiti da je iznutra uplašeni mali čovjek ili kako bi Ševa rekao prvi seljak iza Matije Gupca", rekao je Babić.

Hrgović je reagirao ovog petka na presici posvećenoj njegovom meču. Međutim, Željko Mavrović privukao je veliku pozornost zbog svojih izjava.

"Filip je napravio svoje već odavno i stekao ovu poziciju. Nije je napravio u zadnjih par mjeseci nego nakon puno godina truda. Ima Olimpijsku medalju i to je velika stvar. Filip nema razloga boksati s nekim tko ovog trenutka ne pripada po pravilnicima i kvaliteti toj klasi. Ja sam prije par mjeseci gledajući Mikea Tysona, koji je otvorio priču veteranskog boksa, također u treningu i kažem s nikakvom arogancijom i ako Babić želi boksati ja sam tu", poručio je među ostalim

Babić je brzo reagirao te im je preko Instagrama poslao poruku.

"Irokeza izgubio kompas, ako ga netko nađe javite se u dm. Kocke. To je to što me zanima", napisao je uz smajlić.

"Čovjek je upravo izjavio da je borba sa mnom korak unatrag za Kocku. Ja u top #40 - kocka #29, ali meč s #229 je u OK", ironičan je bio .