Ja mislim da nemamo više što pričati o borbi mene i Babića dok on ne riješi stvari sa Željkom (Mavrovićem). To je borba koja se treba dogoditi i dok se to ne dogodi, nemojte me više pitati za Babića.

Poručio je to među ostalim Filip Hrgović dva dana prije povratka u ring, Nije dugo trebalo čekati na odgovor Alena Babića. Kao i do sada napravio je to preko Instagrama.

"Vidim da kromanjonac sporo kapira. Ajmo onda probati polako. Majmune, stari može boksati sa mnom, ali za 0 kn i meni i njemu. Na mojoj karijeri se nećete izvlačiti. Propao kao Grčka pa bi malo ma Matchroomu boksao", napisao je Babić na Instagram storyju te je priložio zanimljivu ilustraciju.

No nije se tu zaustavio, potom je krenuo na Mavrovića.

"Ljudi moji jeste li svjesni da je Mavrović već pokušao povratak više puta. Svaki put je završilo teškim ozljedama. Zadnji put su mu na sparingu pukla rebra! Dosta rebara... Je l' stvarno želite gledati masakr starog čovjeka koji je bio netko prije 25 godina? Dajte se otrijeznite, glupan kocka gura čovjeka u vatru, a nije ni svjestan kakve ga posljedice čekaju na tom putu. Mislite da boksa za čast? Pa propao čovjek kao Grčka i sad traži novce gdje ih najmanje treba tražiti", napisao je i nastavio.

"Najgora kletva zvuči 'dabogda imao pa nemao'. To se nažalost dogodilo nekad najboljem hrvatskom boksaču i meni je iskreno žao zbog toga. A ti Hrga kukavico jedna pokvarena prestani se skrivati. Ja vidim tko si i što si ispod te jeftine maske, ja znam koliko ljudi maltretiraš na dnevnoj bazi. Ja znam koliko si slab i jedva čekam da skupiš jaja i staneš u ring sa mnom. Doći će taj dan, poraz od običnog redara će te koštati karijere", napisao je.

Ako mislite da se tu zaustavio, varate se. Dodao je i ovo: