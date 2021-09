Proslavljeni hrvatski boksač Željko Mavrović proteklog je petka zakoračio u ring nakon 23 godine pauze. U 53., Šaka sa Srednjaka pobijedio je 26 godina mlađeg gruzijskog boksača Ramazija Gogichashvilija.

Veliki plan Željka Mavrovića

Sve je to, naime, dio velikog plana Željka Mavrovića i ulaska u ring s, ni manje ni više nego s jednim od najboljih boksača svih vremena, po mnogima najjačeg udarača koji je ikad hodao planetom Mikeom Tysonom, koji se također vratio boksu i koji je isto tako dio tog trenda povratka starih boksačkih faca u ring nakon godina izbivanja zbog mirovine. To nam je, naime, kazao u velikom razgovoru njegov trener, poznati boksački stručnjak Vlado Božić.

"Ja sam uz Željka zato što znam da on zadnjih 6-7 godina trenira, s određenim pauzama ali on je u pokretu zadnjih 6-7 godina", kazao nam je Vlado Božić.

'Ovaj meč i je bio zbog toga da se vidi može li se nešto napraviti'

NET.HR: Može li se dogovoriti meč s Tysonom ili Lewisom? Što vam je plan, postoji li kakav plan ili je to bio samo jedan meč?

BOŽIĆ: To i je plan, ovaj meč i je bio zbog toga da se vidi može li se nešto napraviti. Ali, ja volim reći gdje ima dima, ima i vatre. Uvijek... Baš me Ivana (Habazin) pitala postoji li mogućnost, uvijek ima mogućnosti, uvijek postoji mogućnosti.

NET.HR: To bi bilo sjajno, Lennox Lewis i Mavrović, 24 godine poslije...

BOŽIĆ: Apsolutno ali ja bi radije više volio vidjeti Željka s Mikeom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

NET.HR: S Tysonom kažete. Može li se kako stupiti u kontakt s njim?

BOŽIĆ: Ja mislim da se radi na tome, ne znam detalje. Ako bude Željko htio, ja sam uz njega.

NET.HR: Znači radi se na meču Mike Tyson - Željko Mavrović?

BOŽIĆ: Radi se i prije ovog se meča radilo. Sad, što će se dogoditi, ja to ne znam stvarno. To samo nebo zna. Vrijeme će vrlo brzo pokazati.

Vlado Božić govorio je o svemu

Ovo je samo mali djelić našeg razgovora s Vladom Božićem koji će sutra biti objavljen, a koji bi mogao odjeknuti i izazvati reakcije jer je zanimljiv i zato što u njemu Vlado, koji je inače direktan i rijetko iskren tip koji nema dlake na jeziku, odgovara otvoreno na sva naša pitanja.

Nekadašnji trener Mirka Filipovića govorio je, između ostalog i o Alenu Babiću, odnosno o tome bi li za Mavrovića bilo pogubno ući u ring s njim, kako tvrde iz Babićeva tima. Otkrio je i Vlado Božić kako gleda na Babićevo prozivanje Hrgovića i o svom nastupu u javnosti, odnosno o boksačkom stilu koji je bez kalkulacija i koji, kako to i sam Babić kaže, je pravi old school boks. Pričao je Vlado Božić i o tome zašto se Željko u biti vratio borbama i koliko dugo trenira za svoj povratak, te što planira...

Govorio je i o Filipu Hrgoviću, odnosno o tome zašto ponajbolji hrvatski teškaš još nije zakoračio u ring s nekim velikim boksačkim imenom, zbog čega se sve više nalazi na meti kojekakvih prozivki javnosti. Otkrio nam je i veliku tajnu o Mirku Filipoviću protiv Boba Sappa, odnosno kako mu je bilo raditi s najboljim hrvatskim MMA borcem svih vremena te zašto su se na kraju razišli. Naravno da se Vlado Božić osvrnuo i na svog brata, bivšeg uglednog hrvatskog boksača Stjepana Božića odnosno o tome kako je Stjepan u biti "hendikepiran" u ramenima, ali kako je unatoč tome ostvario svoje snove i dao nam odgovor na pitanje, što nam je i svojedobno sam Vlado kazao, odnosno što je mislio pod tim kad nam je još prije rekao da bi njegov brat "Stjepan bio možda i uspješniji da se više bavio boksom a ne nekim drugim stvarima"...

O bratu Stjepanu

"Teško je kad te trenira brat. Ja sam možda u nekim segmentima bio pregrub i predirektan, i u riječima, a on je možda pak htio na neki lakši način doći do nekih ozbiljnijih rezultata. Možda da je bio netko drugačiji od mene, da je bio neki bolji trener, možda bi bili i bolji rezultati ali s obzirom na njegove fizičke predispozicije, mislim da je on napravio vrhunske rezultate".