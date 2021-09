ŽELJKO MAVROVIĆ NAM JE OTKRIO / 'Jako bih volio s Tysonom ući u ring i da, ide u tom smjeru'

Proslavljeni hrvatski boksač Željko Mavrović danas je za Net.hr potvrdio kako se radi na borbi s Mikeom Tysonom i otkrio da ide u smjeru meča s njim...

'Idemo to probati napraviti'

NET.HR: Kako napreduje, hoćemo gledati meč vas i Tysona?

MAVROVIĆ: Jako bih volio i da, ide u tom smjeru. Idemo to probati napraviti".

Prošlog tjedna Vlado Božić nam je ekskluzivno otkrio u razgovoru što stoji u biti iza velikog povratka Željka Mavrovića u ring nakon 23 godine pauze od borbi. Božić je bio u Mavrovićevom kutu u Klagenfurtu protiv 26-godina mlađeg boksača Ramazija Gogičašvilija. Šaka sa Srednjaka dominirala je i slavila nakon 6 rundi.

"Ja sam uz Željka zato što znam da on zadnjih šest-sedam godina trenira, s određenim pauzama, ali on je u pokretu cijelo to vrijeme", rekao nam je Vlado Božić.

NET.HR: Može li se dogovoriti meč s Tysonom ili Lewisom? Što vam je plan, postoji li uopće kakav plan ili je to bio samo jedan meč?

'Radi se na meču Mavrovića i Tysona i prije ovog meča se radilo'

BOŽIĆ: To i jest plan, ovaj meč i jest bio zbog toga da se vidi može li se nešto napraviti. Ali, ja volim reći gdje ima dima, ima i vatre. Uvijek... Baš me Ivana (Habazin) pitala postoji li mogućnost, uvijek ima mogućnosti, uvijek.

NET.HR: To bi bilo sjajno, Lennox Lewis i Mavrović, 24 godine poslije...

BOŽIĆ: Apsolutno, ali ja bih više volio vidjeti Željka s Tysonom.

NET.HR: Može li se kako stupiti u kontakt s njim?

BOŽIĆ: Ja mislim da se radi na tome, ne znam detalje. Ako bude Željko htio, ja sam uz njega.

NET.HR: Znači radi se na meču Mike Tyson - Željko Mavrović?

BOŽIĆ: Radi se i prije ovog meča se radilo. Sad, što će se dogoditi, ja to ne znam stvarno. To samo nebo zna. Vrijeme će vrlo brzo pokazati.