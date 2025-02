Nakon dvije godine frustracije, Soldić je spreman za spektakl: 'Pokušat ću pružiti dobru izvedbu'

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina s nestrpljenjem su iščekivali povratak jednog od najboljih hrvatskih MMA boraca, Roberta Soldića. Nakon duge pauze, napokon će ponovno stupiti u kavez na priredbi ONE 171, gdje ima priliku ostaviti iza sebe neugodne uspomene iz svojih prethodnih nastupa u ovoj organizaciji.

Njegova posljednja borba datira još iz svibnja 2023., kada je doživio iznenađujući poraz tehničkim nokautom protiv Zebaztiana Kadestama. Od tada su prošla gotovo dvije godine, a Soldić nije mirovao – konstantno je tražio novu priliku u ONE-u, no odluka o povratku u akciju dugo se odgađala. U međuvremenu, nastavio je raditi na sebi, a posebno se istaknuo kao jedan od sparing partnera Colbyju Covingtonu, bivšem privremenom UFC prvaku, u njegovim pripremama.

Nakon što je bio jedan od najtraženijih slobodnih boraca početkom 2023. godine, sada želi obnoviti svoju reputaciju.

"Nakon KSW-a imao sam mnogo prilika", rekao je Soldić za MMA Junkie.

"Bilo mi je jako teško odlučiti kamo ići. Ponekad, kad imaš previše opcija, to može biti problem. Nisam znao što učiniti. Zvao me UFC, zvao me ONE Championship, KSW me htio zadržati. S mentalne strane, to je bilo stvarno teško razdoblje u kojem sam morao odlučiti što je najbolje za mene. Ali ne vidim ništa loše u tome što sam odabrao ONE."

Debitantski nastup u ONE-u nije prošao prema očekivanjima. Murad Ramazanov ga je udario u međunožje zbog čega je meč prekinut i proglašen bez rezultata. Potom je uslijedio poraz od Kadestama koji je doveo do određenih sumnji oko njegovog statusa u organizaciji.

"Nažalost, nakon borbe s Muradom ljudi govore kao da sam izgubio. Ali to je bio ‘no contest‘. On je bacio jako koljeno u prepone i nisam mogao nastaviti. A šest mjeseci kasnije borio sam se s bivšim prvakom ONE Championshipa, Zebaztianom Kadestamom. Mogu reći da sam bio previše brzoplet. U prvoj rundi sam ga pogodio nekoliko puta i želio sam ga završiti pod svaku cijenu. Koristio sam samo jedno oružje – lijevu ruku. Nisam iskoristio sve što imam. Pogriješio sam. Pokušao sam udarac lijevom rukom u tijelo, a on me pogodio savršenim laktom", nastavio je Soldić.

"Od 100 puta, on bi me tako pogodio samo jednom. Ali te noći, Bog je bio na njegovoj strani. Što mogu reći? Pogledajte i Demetriousa Johnsona – prešao je u ONE, izgubio od bivšeg prvaka, a imao je 12 ili 13 obrana UFC titule. Na ovoj razini, sve se može dogoditi. Borci su izuzetno vješti i opasni. Sada imam priliku sve promijeniti 20. veljače protiv vrlo teškog protivnika, Saygida Guseyna Arslanalieva. Dobro sam pripremljen, imam novi plan i više strpljenja. Ovu borbu ću pobijediti."

Hrvatski borac uvjeren je kako je naučio iz prošlih grešaka i sada je fokusiran na pobjedu. Očekuje se da će se u svom trećem nastupu u ONE-u pokazati u najboljem svjetlu.

"Pokušat ću pružiti dobru izvedbu, pametno i strpljivo", rekao je Soldić.

"Ovo nije lagan sport. Ali moram pobijediti da bih dokazao da su kritičari u krivu. Ljudi uvijek nešto komentiraju. Ja pokušavam završiti teške protivnike. To je moj posao. To je ono što volim. Zdrav sam, hvala Bogu, sve je na mjestu i spreman sam za borbu."

"On je također agresivan borac s omjerom 9-2. Cijelu karijeru je proveo u ONE Championshipu. Izgubio je od Christiana (Leeja), koji je prvak ONE-a. Nije se borio dvije godine, ali izgubio je samo od vrhunskih boraca. U ONE Championshipu svi su dobri borci. Prihvatio sam tešku borbu i pripremio sam se za nju. Znam da ga mogu pobijediti i nikada nisam birao protivnike. Moj menadžer mi kaže ime protivnika – ja potpišem ugovor. Rekli su mi Murad Ramazanov – potpisao sam. Dali su mi bivšeg prvaka – potpisao sam. Nije mi važno. Želim se boriti. Želim biti najbolji. Ako želiš biti najbolji, moraš pobijediti najbolje. Zato sam prihvatio ovu borbu i spreman sam za nju."

Hrvatski borilački fanovi s velikim iščekivanjem prate njegov povratak, a nastup će se održati u Lusail Sports Areni u Dohi. Glavni dio večeri započinje u 16 sati, a Soldić je odlučan da ostvari pobjedu koja će mu vratiti status vrhunskog borca u ONE Championshipu.