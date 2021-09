Posljednjih dana intenzivirao se 'rat' između hrvatskih boksača Alena Babića i Filipa Hrgovića. Potonji u petak u 22:15 uz prijenos na RTL-u ulazi u ring s crnogorskim boksačem Markom Radonjićem. Bit će to prvi Hrgovićev meč nakon gotovo godinu dana. A čim je objavljena ova vijest Babić je krenuo u ofenzivu.

"Motaj kablove, gasi miješalicu, idemo svi u pm. Kako netko dozvoljava ovaj freak show? Nije ovo prvi put da likovima s ceste nudi novac za borbu i onda ih brutalno nokautira. Žalim ga", bila je prva njegova reakcija. Plotom je uslijedila dosta žešća.

"Hrga, baci ponudu. Hajde, mangupe jedan. Završit ću ti karijeru. Kocka ponižava boks već dugo vremena i naziva se velikim iako nije imao pravog meča još od Rija 16'. Govorio je da sam obični redar nedostojan meča s njim, a činjenica je da sam daleko bolje rangiran od svih njegovih protivnika, i moji protivnici su boljeg ranga od njegovih. Ostaje samo zaključiti da je iznutra uplašeni mali čovjek ili kako bi Ševa rekao "prvi seljak iza Matije Gupca", poručio je među ostalim

Strahuje za Radonjića

Nakon Hrgovićeve presice i pogotovo nakon što ga je Željko Mavrović izazvao na borbu Babić je burno reagirao. Nastavilo se to u poslije Hrgovićevog sučeljavanja s Radonjićem, koje je održano u četvrtak.

"Pogled nekad govori puno više nego bi mi htjeli. Boksački kruh je jako suh i težak. Nadam se da će Radonjić proći bez većih posljedica. Još se sjećam Kartozije (40 godina, 471. na ljestvici) i brutalnog nokauta pa pjevanja u svlačionici. Savage ne zaboravlja....", poručio je Babić.

Hrgović je, inače, izjavio kako ne želi pričati o Babiću dok se ne obračuna s Mavrovićem.

"Ja mislim da nemamo više što pričati o borbi mene i Babića dok on ne riješi stvari sa Željkom (Mavrovićem). To je borba koja se treba dogoditi i dok se to ne dogodi, nemojte me više pitati za Babića".