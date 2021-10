Bivši teškaški prvak Deontay Wilder jednostavno nije htio odustati. Ne nakon rušenja u trećoj rundi. Brončani bombarder dva puta je potom slao Furyja na tlo.

Wilder se oporavio i pred kraj 4. runde dvaput poslao Furyja na pod. No, britanski teškaš je izdržao do kraja runde i nakon toga preuzeo kontrolu meča, polako umarajući Wildera koji se sve teže držao na nogama.

Kombinirano su pet puta padali na tlo

U devetoj rundi je liječnik morao prosuditi hoće li Wilder biti sposoban za nastavak borbe zbog otekline na oku. U desetoj je sudac u ringu ponovno odbrojavao Wilderu, da bi u 11. rundi, nakon serije aperkata i krošea, Fury po posljednji put poslao Wildera na pod, nakon čega je sudac prekinuo borbu. Tyson Fury jutros je po hrvatskom vremenu u Las Vegasu nokautirao Deontayja Wildera i zadržao teškaški WBC pojas.

Fury je iscrpio svog izazivača konstantnim klinčevima (hrvanjem u njima). Borba je sadržavala pet kombiniranih rušenja, pri čemu je Wilder pao tri puta, a Fury dva, oba puta u 4. rundi. Za komentar borbe zamolili smo cijenjenog boksačkog stručnjaka Vladu Božića, jednog od najboljih hrvatskih boksačkih trenera:

'Wilder je platio danak snage i kilaže'

"Svaka čast na prikazanoj mentalnoj snazi jednog i drugog. To uopće nije sporno. S te strane, borba je bila uzbudljiva. Što se tiče tehničke izvedbe, nismo mogli vidjeti tehnički lijep boks. Mislim da je Wilder platio danak snage i kilaže. Mislim da je bio puno bolji i opasniji kad je imao 96-97 kg. Nije imao rješenje za tu blisku borbu. Pošto je bio težak, nije se mogao kretati kao prije i Fury ga je u tom klinču, u toj prljavoj, bliskoj borbi udarao iza glave, sa svih strana... Umorio ga je u tom hrvanju, u tom klinču. Jednostavno, nije imao rješenje. Meč se prelomio u 3 i 4. rundi. Koliko je Wilder imao sreće u 3. toliko je Fury imao sreće u 4. Meč je bio fantastičan ali jednostavno, Wilder je platio danak svoje prevelike težine i snage, krutosti. Bio je prekrut, robotiziran. Boks se trpi krute mišiće. Imam osjećaj da je Wilder bio prekrut od te mase, platio je cijenu. Prije svega, ury je puno lucidniji, inteligentniji i snalažljiviji boksač. Wilder mi se čini kao previše jedimenzionalan boksač", govori nam Vlado Božić.

O teškoj kategoriji

Kako sad vama izgleda teška kategorija? Ovaj meč, Furyjeva nova pobjeda nad Wilderom otvorila je neke nove kanale.

"Volio bih vidjeti nove momke koji dolaze, uključujući Filipa Hrgovića. U biti, najviše bi volio vidjeti meč između Usyka i Furyja. Mislim da Usyk ne bi prihvatio blisku borbu, zbog gabarita. Wilder je boksao boks onaj koji nije boksao. On nije došao do nivoa boksajući u klinču. On je bio lagan, kretao bi se i s distance bi radio. Zanima me kako bi Fury podnio tempo i ritam Usyka".

Što krasi Furyjev boks?

"Ne kreće se kao Usyik, nije toliko ritmičan ali je toliko mekan i racionalan, opušten, malo troši energiju. Ne troši ju bespotrebno. Ima osjećaj za kontru. Prljav je, nezgodan, nepredvidiv, udara iz svih kuteva, iza glave. To je taj profi boks. Ta prljavština je dozvoljena na visokoj razini u profi boksu. Zato se i zove profesionalni boks".

Ključ pobjede Furyja nad Wilderom?

"Prije svega, treba i jednom i drugom odati priznanje. Pokazali su strahovitu mentalnu snagu. Padati i dizat se po dva puta, Wilder je padao i dizao se dva puta. Treba im se nakloniti. Mislim da je ključ bio to što je Wilder bio prestatičan. Dozvoljavao je da ga Fury izmori. Previše je bio statičan i na mjestu. Dozvolio je da se vješa po njemu. Tu mu je puno energije oduzeo. Meč se prelomio u toj 3. i 4. rundi i to je to. Više se nije mogao dignuti i to je to. Jednostavno, ja da sam mu bio trener nikad mu ne bih savjetovao da diže kilažu".

Vlado Božić (s lijeva) i Željko Mavrović u Klagenfurtu.

'Zašto je mijenjao kilograme?'

Malik Scott je Wilderu trener i on ga je pripremao za meč.

"Jako je jednostavno. Ako ti čitavu karijeru boksaš s jednom kilažom i došao si do tog nivoa s jednom kilažom, a bio si opasan u prvom meču s tom najlakšom svojom kilažom, najopasniji od sva tri meča, ne znam zašto to mijenjati. U drugom meču je kile dignuo i tu se vidjelo da je zaj*ebao s kilogramima. I nakon toga on još podigne kile gore".

Wilder je sam sebi pucao u nogu u biti...

"Pa naravno, sam sebe je izminirao. Ne znam, da netko tako može biti glup, ne znam tko to njega savjetuje i kako ga savjetuje. Nije bitno kako je zvono veliko nego kakav zvuk daje. Ako čitav život boksaš sa 96 kg na 202 cm, krećeš se. lepršav si, možeš udariti s distance, ima strahovito dugačke ruke i onda nabaci kilažu. Ne znam što je mislio, da će Furyja prepoloviti. A poznato je da je Fury mentalno jak, da će se dignuti ako i završi na tlu. Mislim da su promašili u Wilderovom timu čitav futbal, kako se ono kaže", završio je Vlado Božić.