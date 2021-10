Nazvali smo ga kako bi nam prokomentirao jutrošnju borbu Furyja i Wildera, a on je nama otkrio najnoviju vijest. Naime, elitni hrvatski profi boksač Alen Babić (profi skor 8-0-0) vjerojatno neće ukrstiti rukavice s Lucasom Brownom. The Savage je trebao nastupiti na priredbi 30. listopada koju predvodi borba Dilliana Whytea i Otta Wallina ali čini se kako ništa od toga.

'Ne znam je li odustao ili je ozlijeđen'

"Neću još pričati ništa, došle su neke vijesti i nisu baš dobre. Sad razmatramo i druge suparnike. Bilo je nekih problema s Brownom. Ne znam je li on odustao ili je ozlijeđen, ili čak nije dobio dozvolu za borbu. Ne znam sad točno iskreno, stvarno nemam pojma. To su mi rekli prije nekoliko dana. Nažalost, 80% da Lucas Brown neće biti moj suparnik", rekao nam je Alen Babić i prokomentirao jutrošnju veliku borbu u Las Vegasu, treću između Furyja i Wildera. Kralj Cigana slavio je nokautom u 11. rundi i tako zadržao teškaški WBC pojas...

"Ovo je, po meni, bio jedan od najboljih teškaških mečeva zadnjih godina, rekao bi i zadnjeg desetljeća. Baš sam bio ugodno iznenađen i s jednim i drugim. Fury je ovom pobjedom sve dokazao. Nema ni jedan posto sumnje u Furyja više. On to što priča i je. Wilder je po meni dao sve od sebe i više od onog što realno ima i ne vidim da bi ga ikad mogao pobijediti. Mislim da je Fury njemu uzeo mjeru prošli meč i sad se Wilder kao nešto i vratio, zaprijetio ali opet izgubio. Fury je napravio ogromnu stvar za boksačku povijest. Mečevi su ponovno počeli biti kao nekad u zlatnim godinama boksa 70-tima i 80-tima", govori nam Alen Babić.

I vaš trener Leonard Pijetraj nam je u razgovoru malo prije vas rekao kako je kraljevska teška divizija na vrhuncu i kako još od 90-tih nije bila tako dobra.

"Nije sigurno bila jako kao u 90-tima, ma sto posto a još se diže i još će se dignuti. Imamo uz Furyja i Usyka, Wildera, Joshuu, Dilliana ali Usyk i Fury sad guraju taj cijeli teškaški vlak. To je za mene odlično, jako raznovrsno. Imamo kategoriju koja je strašno raznovrsna. Usyk teži nekih 96-98 kg a Fury ide do 130, tako da je to samo dokaz koliko je veliki raspon u kraljevskoj kategoriji".

'Fury je rođen s boksom u sebi'

Što vas je osobno oduševilo u Furyjevom boksu i što vas je razočaralo u Wilderovom?

"Fury je tako masivan a tako lepršav. On je boksač od kad je bio klinac, dijete. To je taj gipsy life style. Oni su putnici i rođeni su s boksom u sebi. Kao što su Brazilci i Argentinci primjerice rođeni s nogometom, kao što se u Los Angelesu rađaju ljudi s izraženim košarkaškim vještinama. Sve to ima nešto svoje i Fury je jednostavno borac. On je prvo borac a tek onda boksač. On se kao takav prilagodio na boks, netko drugi se prilagodi na nešto drugo, neke druge sportove. Fury se totalno asimilirao na boks. Njegov boks ne izgleda čist ali to je jedna od najčišćih boksačkih tehnika, boksačkih stilova kojih imamo danas u svijetu boksa. On sve što radi, radi sa sto posto razmišljanja. Svaki korak ima svoje mjesto, svaki udarac zna gdje će sjesti. Došao je do jako visokog nivoa, čak tog nivoa o kojem pričamo iz 70-tih i 80-tih godina prošlog stoljeća".

Gdje se vi vidite u današnjem teškaškom boksu, nakon ovih raspleta u samom vrhu?

'Kontrast između Usyka i Furyja pokazuje upravo ono o čemu ja pričam'

"Budućnost svjetskog boksa je predivna. Ja sam prvo bio boksački fan pa sam tek onda postao boksač, tako da sam još uvijek jako veliki fan prije nego što sam boksač, a boksač sam čitav život. Budućnost je odlična a ja sam boksač svih divizija, ne samo u teškoj. Mogu komotno boksati u tri divizije i bez da skidam i nabijam kilograme. Prije svega, gledam sebe kao na nekog borca. Meni kategorije ne znače ništa. Sutra mogu boksati u kruzeru, preksutra mogu boksati protiv nekog tko ima 160 kilograma. Uopće mi nije bitno. To mi se sviđa, upravo ta raznovrsnost, širina u teškoj kategoriji. Kontrast između Usyka i Furyja pokazuje upravo ono o čemu ja pričam zadnjih 3 godine. Boks je jako različit i kontrastan. I Fury i Usyk mogu napraviti odličan meč i tu se ne bi znalo tko bi pobijedio. Svatko ima svoje. Sebe prvenstveno vidim u jednom miksu boraca, ne samo teškaša. Ako me dovoljno naljute ići ću i u polutešku. Mogu boksati bilo koju kategoriju. Meni sam jave kad i koliko trebam imati kila i odmah se prebacim u tu kilažu. Uopće mi to nije bitno. To koliko netko ima kilograma uopće nije bitno".

'Dao sam prsten Leu i onda mi ga je on dao'

Pobijedili ste u kolovozu u svojoj osmoj profesionalnoj borbi Britanca Mikea Bennetta nakon pet rundi kada je Bennettov tim jednostavno odlučio da je vrijeme prekinuti meč jer njihov pulen više nije mogao stajati na nogama. Nije niti čudno s obzirom koliko se dobro držao na doista 'kišu' udaraca. Nakon toga je šmekerski u prijenosu UŽIVO zaprosio svoju dugogodišnju djevojku Klaru koja to nije očekivala. Kako ste ostali usredotočeni na borbu a u glavi vam je bilo da ćete ju zaprositi?

"Uf, bilo je teško. Dan prije meča, tri sata sam bio na probi za taj čin prošnje. To vam sve govori. Dođem tamo, meni u glavi meč, nervozan sam a oni tri sata mene šetaju pa bit ćeš ovdje, stat ćeš ovdje... Ja razmišljam pa gdje ću se bilo čega sjetiti toga. Dao sam svoj prsten Leu, svom treneru i onda mi ga je on dao. Skoro sam pa zaboravio. Završio je meč a ja ne razmišljam o ničemu. I sad bi ja njoj stavio prsten. Leonard Pijetraj mi je dao prsten i onda sam se sjetio što trebam napraviti. Tako da jako teško", zaključio je Alen Babić.