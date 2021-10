U jednom je bio u pravu. Nikad nemojte sumnjati u njega. Pa ni onda kad se čini da kola kreću nizbrdo...

"Ja uvijek isporučujem udarce", kazat će i dalje svjetski teškaški prvak prema WBC organizaciji Tyson Fury, koji je ponovno pobijedio 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Brončanog bombardera Wildera, nokautiravši ga u 11. rundi dugo očekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu.

Izgled ponekad vara

Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve kontroverzne borbe protiv Wildera 2018. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom. Ovim porazom, još jednim od Furyja, pao je iz TOP 3 kruga.

"Kad je večer počela, Deontay Wilder izgledao je kao da je izašao iz stripa. Ramena, ruke, zastrašujući luk njegova torza - sve je to nagovještavalo lika posuđenog iz svemira Marvel.

Ispostavilo se da je on bio čak i više od toga. Bio je od krvi i mesa i bio je fizički znatno poboljšani boksač, čemu je najviše pridonio njegov novi trener Malik Scott. Započeo je ubadanjem u tijelo Tysona Furyja. U klinču je ostao nasilan. I dva puta je srušio prvaka u četvrtom", kako je to odlično opisao novinar uglednog američkog ESPN-a Mark Kriegel, koji je Furyja usporedio s likom i stripa zbog svog poboljšanog fizičkog izgleda. No, samo na prvi pogled. Kasnije se i sam novinar iznenadio kako je Wilder izgledao...

"U pravilu nitko ne ustaje nakon što ga Wilder sruši. No, Fury - iznimka od svih pravila - sada je napravila upravo to. Ako je Wilder pokazao to svoje hvaljeno veliko srce koje je obećao da će dati u ovoj borbi, to ipak nije bilo dovoljno da pobijedi Furyja".

Wilder je dao sve od sebe ali nije išlo

No, do desete runde, Wilder se više nije činio nekakvim super herojem kakvim se činio na početku, s kojim ga uspoređuje Kriegel.

Sjedio je u kutu sav izvan sebe, naotečen, umoran, izudaran i čekao gong, pokazujući srce koje nijedan animator niti autor bilo kakvog stripa ne može zamisliti. Natečene crte lica, usta krvava, oči zatvorene - prizor njega podsjetio je na ono što je Muhammad Ali rekao o svojoj trećoj borbi s Joeom Frazierom u Manili.

"Ovo je bilo najbliže što ste mogli umrijeti, a da zapravo niste ni umrli".

To nije neka bezvezna besplatna usporedba za neki bolji stil pisanja, već ona koja je stvarno zarađena - u krvi, znoju i suzama. Ovaj boksački rat ostat će zapamćen kao više od neke puke velike trilogije. Bilo je stvarno nenormalno na sve načine. Priroda ovih stvari je da treća borba nekako bude isfurana, dosadna, previše, već viđeno. Međutim, ovdje to nije bio slučaj.

Bilo je nevjerojatno uzbudljivo....

'Ove tri borbe su prekršile svako pravilo, svaku konvenciju nekog boksa'

"Vrijedno kao i svaka trilogija u povijesti sporta", rekao je Fury.

"Ovo su bile tri borbe koje su prekršile svako pravilo, svaku konvenciju nekog boksa. Fury i Wilder zauvijek će se pamtiti u tandemu. Nisu promijenili samo smjer svojih karijera. Promijenili su živote jedno drugome. To je bila krvna osveta. Čak i na kraju", ushićeno piše Mark Kriegel.

"Htio sam pokazati malo ljubavi i poštovanja", izjavio je Fury nakon borbe...

"Ali nije to vratio istom mjerom. To je njegov problem. Molit ću se za njega kako bi mu Bog omekšao srce."

Postoje boksači koji više pričaju i objavljuju na društvenim mrežama nego što se bore. Postoje kojekakvi influenceri koji se predstavljaju kao nekakvi boksači. Postoji pošast nejasnih titula prvaka i promocija, organizacija koji ne mogu zajedno. No, barem za jednu noć ovo je bio protuotrov za sve to i boksački svijet uživao je u jednom velikom, uzbudljivom meču. Ovo je bilo bolje od bilo kakvih stripova, crtanih junaka kao i onih na filmskom platnu. Treća borba Furyja i Wildera ponudila je pravi sudar titana, najbolji mogući završetak ove epske trilogije.

'Meč je bio dobar za publiku ali tehnički i taktički loš'

"Ono što se dogodilo u T-Mobile Areni nadmašilo je čak i samo holivudsko poimanje borbe. Ispostavilo se da je sport još uvijek sposoban proizvesti veličanstvo".

Jedan od najvećih boksačkih autoriteta na ovim prostorima Leonard Pijetraj prokomentirao nam je meč koji je sve oduševio. Sve što može gledati Pijetraj gleda, ne propušta niti jedan meč. Jednostavno, za njega je boks način života. Kad se jutros probudio nakon svega nekoliko sati sna, odmah je išao analizirati udarce u meču.

"Meč je bio dobar, za publiku uzbudljiv i dobar, tehnički i taktički loš. S jedne i druge strane tehnika je bila loša. Prvih 6 rundi je Wilder dobio, uvjerljivo jer je dva puta rušio Furyja. I onda se meč od sedme runde, druge polovice sedme runde okrenuo na Furyjevu stranu", kazao nam je u uvodu Leonard Pijetraj.

'Wilder nije bio dobro pripremljen, nije bio spreman'

Zašto se meč okrenuo na mlin Furyju?

"Jednostavno, zato što Wilder nije bio spreman. Nije bio dobro pripremljen. Bio je spreman za šest rundi. To se vidjelo. Onda se od 7. runde broj udaraca samo okrenuo. Recimo, u prvoj rundi Wilder je napravio 43 a Fury 15 udaraca. Duplo više je udaraca radio Wilder od Furyja. U 7. se to okrenulo. Na kraju do 10. runde, ne računamo jedanaestu, Wilder je napravio 366 a Fury 302".

Do tih brojki ste došli vlastitom analizom?

"Da, brojao sam sve, sve sam brojao. Rundu po rundu, ponovno gledao čitav meč. Bilo bi vrlo zanimljivo da nije bio nokaut u 11. Kartice bi bile zanimljive u svakom slučaju. Međutim, Wilder nije bio spreman za više od 6 rundi, po meni. To se i vidjelo naposljetku".

Čudno da se Wilderu takvo što dogodilo. U drugom njihovom meču isto je bio loše fizički pripremljen.

'Malik Scott nije iskusan trener'

"Gledajte, s njegovim boksom je bilo gotovo nakon njihovog prvog meča, neriješenog rezultata. Tu se već vidjelo da on ne boksa kako treba, odnosno da nam njim nitko nema autoritet. On je za trenera uzeo Malika Scotta s kojim je on boksao i pobijedio ga nokautom. On je sad njemu bio trener. Oni su u stvari vjerojatno prijatelji jer Malik Scott nije iskusan trener. Nema nikakvo veliko trenersko iskustvo. Wilderu više očito nitko ne može ništa reći, što nije dobro, što je dobro... Oni jednostavno treniraju i spremaju se a to je najgora faza u koju možete ući. Wilder nikad nije bio neki veliki tehničar ali je imao dobar i lijevi i desni direkt, s kojima je pobjeđivao sve. I to mu je čak nestalo. Kod prvog nokdauna, Furyja je rušio tim desnim direktom. Međutim, zbog te loše tehnike koja se stvarno pokvarila kod njega, on nije mogao završiti. Još jednom ga je doduše rušio ali ne zbog jačine. Više je Fury pao zato što je bio već uzdrman. Wilder je tehnički katastrofa. Njegovi se svi udarci vide. On toliko telefonira, nepravilno radi, kreće se, loše, početnički. U lijevo ide na desnu ruku Furyju. Noga iza noge, nije imao nikakvu stabilnost. I ovako ima slabe noge. Po meni, on kao boksač je gotov ako ne uzme pravog trenera. On ovako više nikog ne može pobijediti".

'Deontay se trebao nositi s brzinom, tehnikom, dobrim kretanjem'

Wilder je podigao kilažu za meč. Nije mu pomoglo ništa.

"Ma ništa, to njemu ništa ne može pomoći. Ne može on kilažu toliko dignuti da bi se mogao nositi u tom smislu s kilažom. On se trebao nositi s brzinom, tehnikom, dobrim kretanjem... Međutim, on je to mogao prvih 6 rundi. U njima je radio dobro, čak je počeo u prvoj udarati Furyja u tijelo, što je Tysona potpuno zbunilo. Vidim da je on već imao problema, što se toga tiče. No, jednostavno nije nastavio s tim. Nije bio spreman. Ovakav Wilder za boks je bio gotov poslije njihovog prvog meča.

'Fury je boksao svoj meč'

Fury?

"On je boksao standardno, svoj meč. Mislim, borba je bila zanimljiva, u dosta visokom tempu. Puno nepravilnih krivih udaraca. Da se razumijemo, nije to bio prljav boks. Tu ništa nije bilo prljavo, sve je to bilo dozvoljeno. Tehnički, doduše, nije bilo pravilno i zato i nije bilo nokauta, težih. Wilder je dobio dobar udarac, kroše. Fury je u 11. rundi pao ali on je već bio praktički gotov. Tyson Fury je zasluženo odnio pobjedu i sad mu treba jedan jak meč i boksač poput Usyka, Dillian Whytea... Wilder, s druge strane, već dugo nije boksač koji bi uopće mogao boksati za svjetsku titulu, na nekom visokom nivou. Kažem, pokazao je nešto malo starog Wildera u prvih 6 rundi".

'Teška kategorija još od 90-tih nije bila tako dobra'

Načeli ste nekako i naše pitanje. Kakva je sad budućnost teške kategorije, u kojem smjeru je ovu kraljevsku diviziju odveo ova Furyjeva pobjeda?

"Odlična, budućnost je odlična. Tu će se sad umiješati Dillian Whyte, tu je Mike Hunter, Joe Joyce, Oleksandr Usyk naravno, Joshua se mora vratiti. Ima dobrih boksača, bit će tu dobro. Tu je i Frank Sanchez koji je boksao pred borbu, fantastičan. Pobijedio je Afrikanca Efea Ajakbu. Odličan je Frank Sanchez, nema tu što. Izbjegavaju ga svi, vrlo je opasan boksač. Teška kategorija je stvarno na vrhuncu. Nije dugo, još od 90-tih nije bila tako dobra", zaključio je Leonard Pijetraj.