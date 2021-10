Britanski 33-godišnji boksač Tyson Fury obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zadržao WBC pojas nokautiravši 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Wildera u 11. rundi dugo očekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u noći sa subote na nedjelju.

Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve borbe protiv Wildera 2018. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom.

Nakon meča na Twitteru su objavljene sudačke kartice, a situacija na njima je podosta zanimljiva. Naime, da Fury nije nokautirao Wildera i da je meč otišao do kraja do 12. runde, te da su o svemu morali odlučivati suci, bila bi do dosta tijesna pobjeda Britanca.

Fury je na kraju uvjerljivo vodio i obranio bi naslov sve i da nije nokautirao Wildera, ali na sudačkoj kartici piše kako je Wilder nakon šest odboksanih rundi bio u prednosti. Amerikanac je uspio srušiti Furyja dva puta u četvrtoj rundi, ali Britanac se nakon toga pribrao i pregazio Wildera.