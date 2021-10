DOISTA BRUTALAN MEČ / Pogledajte kako je izgledao rat između Furyja i Wildera koji je završio teškim nokautom Amerikanca

Tyson Fury i Deontay Wilder po treći put ušli su u ring kako bi ukrstili rukavice. Fury je u posljednjem meču pobijedio tehničkim nokautom u 7. rundi i uzeo WBC svjetski teškaški pojas i The Ring, a ovaj put nokautirao je Amerikanca u 11. rundi. Popularno zvani "Kralj cigana" puno je bolje otvorio meč od Amerikanca i u trećoj ga je rundi uspio baciti u nokdaun. No, onda se već u sljedećoj rundi dogodio šok. Wilder je uspio srušiti Furyja i to dva puta! Činilo se da je Fury uzdrman i da bi Wilder to mogao brzo riješiti, ali uslijedio je novi šok.Fury je se nekim čudom oporavio i nastavio boksati kao da se ništa nije dogodilo. Od pete runde pa sve do 11. runde Fury je bombardirao Amerikanca, a ovaj na kraju više jednostavno nije mogao i Fury ga je nokautirao.