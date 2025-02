Kamere snimile slavnu tenisačicu nakon horora kojeg je proživjela: 'Nevjerojatno što je napravio'

Emma sad želi posložiti neke stvari u glavi. Nije joj lako, strah postoji, sve to utječe na koncetraciju na tenis... "Ima ona osiguranje uza sebe, ali opet, strah je tu. Emma je jako popularna, nitko trenutno u WTA svijetu ne privlači takvu pažnju javnosti, nema toliko fanova. Stvar je vrlo kompleksna. To je druga strana njezinog uspjeha. Te stvari su dio posla, ona to zna, ali stokanje, uhođenje, maltretiranje, kad ti pati sigurnost, e to nije. Ono što je bitno je to da mislim, bez obzira na sve, da to neće utjecati na njezin budući tenis. Ona je TOP igračica, vratit će se jako, izgubila je meč protiv Muchove, ali svjesna je da je odigrala dobro u jednoj stresnoj situaciji koja veze nema s tenisom i zna da je na dobrom putu nakon svih ozljeda, nakon US Opena i dvije godine operacija i svega, ona je opet mentalno i fizički skroz unutra".