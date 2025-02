Samo djeca devedesetih znaju čemu su služile ove stvari: Bacite oko i probudite nostalgiju

MP3 - Bilo je to vrijeme kada je glazba prvi put postala tvoja, spremljena u malom uređaju koji si mogao nositi svuda sa sobom. MP3 player nije bio samo još jedan gadget – bio je to tvoj svijet, tvoj prvi osobni jukebox u džepu. Ovi plejeri nisu bili samo uređaji za glazbu, već i putovanje kroz emocije – od ljubavnih balada koje si slušao dok gledaš kroz prozor autobusa zamišljajući vlastiti spot, do najglasnijih hitova koji su svirali dok se voziš biciklom po kvartu.