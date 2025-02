Ovo je 19 najgorih i najpodcjenjenijih vrsta boli: 'Misliš da se možeš nositi s tim'

8. Odvikavanje od opioida. Nitko nas ni ne pokušava razumjeti jer smo sami sebi to učinili. Ali to su stvarno mučne stvari - cijelo tijelo počinje neispravno funkcionirati. Svaki živac u vašem tijelu vrišti na vas zbog kemikalije koju ne dobiva (što u prijevodu znači bol u kostima i zglobovima cijelog tijela, bol u živcima i bol u mišićima). A to je samo bol! Tu je i jaka gastrointestinalna reakcija, stalno zijevanje uz suzenje očiju, intenzivna depresija i tjeskoba, valunzi i nemoguće je spavati više od jedan do dva sata danima. Drago mi je što sam sada trijezan.