Neurologinja o simptomima ozbiljne bolesti kod žena: 'Prvi znak može biti i glavobolja'

Liječnica prim. dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić, dr. med., spec. neurologije, subspec. neuroimunologije iz Poliklinike Aviva u studiju Net.hr-a govorila je moždanom udaru kod žena, njegovim specifičnim simptomima i načinima prevencije.

''Moždani udar je prekid krvotoka u određeni dio mozga koji mora trajati najmanje četiri pet minuta kako bi došlo do gubitka neutralnog tkiva i u tom slučaju stvaraju se oštećenja koja ovise o tome koji dio mozga je zahvaćen. Također, možemo reći da moždani udar ima dvije osnovne vrste. Puno češći je onaj kad dolazi do začepljenja krvnih žila'', objašnjava dr. sc. Jurašić.

''Budući da živimo sve duže, želimo sve bolju kvalitetu života pa nam je onda zapravo u tom momentu i bitno da nešto poduzmemo na vrijeme'', kaže liječnica.

Učestalost moždanog udara kod žena ipak je najčešća u postmenopauzi. Tada zapravo dolazi do pada razine estrogena pa su žene tada izloženije toj opasnosti. Osim toga povećava se i pojava drugih komorbiditeta poput visokog krvnog tlaka, šećerne bolesti, povećanih masnoća, pretilosti i slično.

''Doba perimenopauze je doba kada razina estrogena fluktuira i zbog te fluktuacije žene su tijekom tog perioda, koji može trajati i više godina, također izložene pojačanom riziku, iako ne jednakom kao u postmenopauzi'', naglašava neurologinja Jurašić.

Simptomi moždanog udara

Klasični simptomi moždanog udara kriju se pod jedinstvenim nazivom GROM. ''Pojavljuje se problem s govorom, tj. smetnje govora, ruka u smislu oštećenja motorike ili osjeta ruke. No to se odnosi i na nogu npr. znači izostanak neke funkcije koju smo inače u mogućnosti provesti i na kraju M kao minute koje su nam važne. Presudno je što prije doći do bolnice i dobiti pomoć'', upozorava liječnica.

Netipični simptomi moždanog udara kod žena

''Zapravo žene imaju i atipične simptome. To je često slučaj da se pola strane lica objesi, npr. usni kut, a nekada i očni. Iako je češće to slučaj s usnim kutom. Kod žena se zapravo može dogoditi da kao prvi znak moždanog udara bude izrazito jaka glavobolja. Može se dogoditi npr. da je žena jako pospana, da se ne može probuditi, da poželi ići spavati, iako to nije svojstveno za nju u tom danu. Zatim se može dogoditi da ima manje tipične smetnje vida, u smislu da ima duplu sliku, mutan ili nejasan vid. Može se dogoditi da joj se pojavi štucavica koju ne može zaustaviti, zatim da se pojavi jedan osjećaj smetenosti ili smušenosti. To su sve netipični simptomi, među kojima se može pojaviti i jaka mučnina koja završi povraćanjem'', objasnila je dr. sc. Miljenka-Jelena Jurašić.

Kako na rizik od moždanog udara utječu oralni kontraceptivi, na što treba paziti kod migrena i kako prevenirati opasnost od moždanog udara kod žena pogledajte u videu.

