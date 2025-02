Podmukla bolest ne zaobilazi nikoga: Oni su javno progovorili o strašnoj dijagnozi

"Odmah drugi dan nakon što sam 2008. dobila dijagnozu 'rak dojke' otišla sam onkologu i kirurgu. Na operaciju sam željela odmah. Dodatni nalazi pokazali su da nosim takozvani gen za rak dojke, što je značilo da postoje velike šanse da se rak pojavi i u desnoj dojci. To me nije šokiralo jer je i moja majka preživjela rak dojke. Imala sam dvije opcije: nastaviti s radijacijom i ići na preglede do kraja života ili odstraniti obje dojke. Jedno sam se jutro probudila i odlučila – mastektomija. Razmišljala sam o tome kako se ne želim više nikada suočiti s time, željela sam riješiti to jednom zauvijek", ispričala je Christina.