Ginekolog za Net.hr o simptomima raka koji se može spriječiti: 'To je ozbiljna bolest'

Rak vrata maternice je zloćudna bolest koja se razvija u dijelu maternice koji se otvara u rodnicu. Često ne uzrokuje simptome sve dok se ne počne širiti, zbog čega su važni redoviti pregledi i cijepljenje protiv HPV-a.

Podaci Registra za rak ukazuju na to da se posljednjih deset godina u Hrvatskoj bilježi 320 slučajeva raka vrata maternice na godinu.

"Rak vrata maternice se u Hrvatskoj svaki dan dijagnosticira jednoj ženi, dok svaki treći dan od ovog uzroka premine jedna žena. Za razliku od većine drugih sijela raka, rak vrata maternice javlja se među nešto mlađom populacijom – najviše žena obolijeva u dobi između 35 i 55 godina života. No, rak vrata maternice je preventabilna bolest", navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

O raku vrata maternice, njegovim simptomima, otkrivanju i liječenju, pričao je za Net.hr, doc.dr.sc. Alan Šerman, dr.med., subspecijalist ginekološke onkologije u KB Sveti Duh.

Foto: KB Sveti Duh doc.dr.sc. Alan Šerman, dr.med., subspecijalist ginekološke onkologije u KB Sveti Duh

Koji su glavni uzroci za razvoj raka vrata maternice?

Rak vrata maternice je ozbiljna bolest koja se još i danas, usprkos svim mogućnostima prevencije i ranog otkrivanja, javlja u prevelikom broju slučajeva.

Svakako, glavni uzrok raka vrata maternice je dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa (HPV), koja je prisutna u 99,7 posto slučajeva.

Od drugih rizičnih čimbenika na prvom mjestu treba navesti pušenje, bilo aktivno, bilo pasivno, koje gotovo udvostručuje rizik za razvoj raka vrat maternice. Nadalje to su: dugotrajna uporaba oralne hormonalne kontracepcije, veći broj spolnih partnera, prisutnost drugih spolno prenosivih infekcija, veliki broj poroda, oslabljeni imunosni sustav kao i nepravilna prehrana i deficit određenih prehrambenih sastojaka.

Foto: Shutterstock

Može li se rak vrata maternice otkriti ultrazvukom ili Papa testom?

Ultrazvuk može pomoći u dijagnostici, ali na žalost tek u uznapredovalijim stupnjevima raka vrata maternice. Međutim, za rano otkrivanje i prevenciju raka vrata maternice na raspolaganju nam stoje vrlo uspješne metode kao što su redoviti ginekološki pregled, PAPA test i genotipizacija odnosno određivanje prisutnosti HPV-a.

Redoviti Papa test je izuzetno važan u prevenciji i ranom otkrivanju raka vrata maternice. Papa test omogućuje otkrivanje abnormalnih stanica sluznice vrata maternice i prije nego što je došlo do razvitka samog raka vrata maternice. To omogućuje da se uz pravilno liječenje i praćenje tih predstadija bolesti u potpunosti spriječi sam nastanak pravog, invazivnog raka vrata maternice. Također, Papa test može dovesti do otkrivanja raka vrata maternice u njegovoj najranijoj fazi što omogućuje pravovremeno liječenje i značajno povećava šanse za uspješno izlječenje.

Koji su najčešći simptomi raka vrata maternice i kako ih prepoznati?

Nažalost, za vrijeme predstadija kao i u najranijem stupnju razvoja raka vrata maternice, ne postoje neki specifični simptomi, što otežava rano otkrivanje raka.

Kao simptomi ranog stadija raka vrata maternice može se javiti vaginalno krvarenje nakon spolnog odnosa, vaginalno krvarenje nakon menopauze, vaginalno krvarenje između menstruacija ili menstruacije koje su jače ili dulje od normalne, vaginalni iscjedak koji je vodenast i ima jak miris ili sadrži krv, i bol u zdjelici ili bol tijekom seksa.

Simptomi uznapredovalog raka vrata maternice (rak se proširio izvan vrata maternice na druge dijelove tijela) mogu uključivati prije navedene simptome ranog stadija raka vrata maternice, ali i otežano ili bolno pražnjenje crijeva ili krvarenje iz rektuma tijekom pražnjenja crijeva, otežano ili bolno mokrenje ili krv u mokraći, tupu bol u leđima, bol u trbuhu, osjećaj umora i oticanje nogu.

Ako se radi o raku vrata maternice, ignoriranje ovih simptoma može odgoditi početak liječenja i učiniti ga manje učinkovitim.

Foto: Shutterstock

Kakav je postotak preživljavanja za žene koje su dijagnosticirane s rakom vrata maternice u kasnoj fazi?

Postotak preživljavanja za žene koje su dijagnosticirane s rakom vrata maternice u ranoj fazi je vrlo visok. Petogodišnja stopa preživljavanja za žene s rakom vrata maternice dijagnosticiranim u najranijoj fazi iznosi preko 90 posto. Nažalost, postotak preživljavanja za žene koje su dijagnosticirane s rakom vrata maternice u kasnoj fazi je znatno niži. Kada se rak proširio na obližnja tkiva ili limfne čvorove, petogodišnja stopa preživljavanja pada na oko 60 posto.

Ako se rak proširio na udaljene dijelove tijela, petogodišnja relativna stopa preživljenja je oko 19 posto. Ove činjenice jasno naglašavaju važnost ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja kako bi se povećale šanse za preživljavanje.

Kako se liječi rak vrata maternice?

Liječenje raka vrata maternice ovisi o brojnim čimbenicima kao što su: stadiju bolesti, dobi pacijentice, želji za potomstvom i općem zdravstvenom stanju.

Glavne metode liječenja su:

Kirurško liječenje : U ranim stadijima raka vrata maternice, kirurški zahvati poput konizacije (odstranjivanje dijela vrata maternice) ili histerektomije (odstranjivanje maternice) mogu biti dovoljni.

: U ranim stadijima raka vrata maternice, kirurški zahvati poput konizacije (odstranjivanje dijela vrata maternice) ili histerektomije (odstranjivanje maternice) mogu biti dovoljni. Radioterapija : Koristi se za uništavanje stanica raka, često u kombinaciji s kemoterapijom. Može biti vanjska ili unutarnja (brahiterapija).

: Koristi se za uništavanje stanica raka, često u kombinaciji s kemoterapijom. Može biti vanjska ili unutarnja (brahiterapija). Kemoterapija: Koristi se za liječenje uznapredovalih stadija raka ili u kombinaciji s radioterapijom.

Najnoviji terapijski pristupi uključuju:

Indukcijska kemoterapija : Kratki tijek kemoterapije prije standardne kemoradioterapije, što smanjuje rizik od smrti i ponovnog pojavljivanja raka.

: Kratki tijek kemoterapije prije standardne kemoradioterapije, što smanjuje rizik od smrti i ponovnog pojavljivanja raka. Stanična terapija : Koristi genetski modificirane limfocite za liječenje raka, s manjom toksičnošću i većom djelotvornošću.

: Koristi genetski modificirane limfocite za liječenje raka, s manjom toksičnošću i većom djelotvornošću. Imunoterapija : Ovaj pristup iskorištava imunosni sustav tijela u borbi protiv raka. Pembrolizumab, inhibitor imunosne kontrolne točke, pokazao se obećavajućim u kombinaciji s kemoterapijom i terapijom zračenjem.

: Ovaj pristup iskorištava imunosni sustav tijela u borbi protiv raka. Pembrolizumab, inhibitor imunosne kontrolne točke, pokazao se obećavajućim u kombinaciji s kemoterapijom i terapijom zračenjem. Konjugati protutijelo-lijek (ADC) : To su ciljane terapije koje isporučuju citotoksične lijekove izravno u stanice raka. Tisotumab vedotin (TV) je primjer ADC-a koji je pokazao učinkovitost u liječenju rekurentnog ili metastatskog raka vrata maternice.

: To su ciljane terapije koje isporučuju citotoksične lijekove izravno u stanice raka. Tisotumab vedotin (TV) je primjer ADC-a koji je pokazao učinkovitost u liječenju rekurentnog ili metastatskog raka vrata maternice. Uređivanje gena: Istraživanja u nastajanju istražuju potencijal tehnologija za uređivanje gena u liječenju raka vrata maternice ciljanjem na specifične genetske mutacije.

Ovi napredni pristupi pružaju nove nade za pacijentice i poboljšavaju ishode liječenja.

Koji su ključni faktori koji utječu na prognozu i smrtnost od raka vrata maternice?

Prognoza i smrtnost od raka vrata maternice ovise o nekoliko ključnih faktora. Među prvima je stadij raka, koji je najvažniji faktor bolesti u trenutku dijagnoze. Rani stadiji imaju znatno bolju prognozu i veće stope preživljavanja.

Postoje različiti tipovi raka vrata maternice, poput adenokarcinoma i skvamoznog karcinoma. Neki tipovi mogu imati agresivniji tijek. Mlađe žene i one s dobrim općim zdravljem imaju bolje izglede za preživljavanje.

Žene koje imaju druge zdravstvene probleme, poput HIV-a, imaju lošiju prognozu. Ako se rak proširio na druge dijelove tijela, prognoza je lošija. Individualni odgovor na liječenje također može utjecati na prognozu.

Koje preventivne mjere postoje kako bi se smanjio rizik od razvoja raka vrata maternice?

Postoji nekoliko ključnih preventivnih mjera koje mogu smanjiti rizik od razvoja raka vrata maternice među kojima je i HPV cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV), koji može značajno smanjiti rizik od infekcije visokorizičnim tipovima HPV-a .

Redoviti Papa testovi i HPV testovi pomažu u ranom otkrivanju abnormalnih stanica i HPV infekcija koje mogu dovesti do raka vrata maternice. Korištenje kondoma i ograničavanje broja seksualnih partnera može smanjiti rizik od HPV infekcije.

Pušenje povećava rizik od razvoja raka vrata maternice, stoga prestanak pušenja može smanjiti taj rizik. Održavanje zdravog načina života, uključujući pravilnu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost, može ojačati imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja raka.

