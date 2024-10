Ovaj virus izaziva rak: Liječnica nam je otkrila sve o cjepivu koje spašava život

HPV (humani papiloma virus) je virus koji može biti sasvim bezazlen, a može izazvati i jednu od šest vrsta raka. Opasan je za žene, a, što je manje poznato, i za muškarce, kod kojih njegovim razvojem također može doći do određenih vrsta raka. No za taj virus postoji cjepivo i u Hrvatskoj se uspješno koristi već 20 godina. Unatoč tome procijepljenost nam nije na zavidnim razinama.

I dok ima onih koji se svrstavaju u tzv. antivaksere te cijepljenje za njih ne dolazi u obzir, ima roditelja koji jednostavno dvoje o sigurnosti cjepiva za HPV kojim bi trebali cijepiti dijete. Njima je namijenjena kampanja ''Budi mRAK roditelj'', a jedna od osoba koja je napravila značajne pomake na bolje u procijepljenosti djece Splitsko-dalmatinske županije je doc. dr. sc. Željka Karin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Zato je ona prava osoba za odgovor na pitanje koliko je cjepivo protiv HPV-a sigurno.

Povjerenstvo cjepivo nazvalo 'ekstremno sigurnim'

''Cjepiva protiv HPV-a imaju visok stupanj sigurnosti i jedno su od najispitivanijih cjepiva. Globalno savjetodavno povjerenstvo za sigurnost cjepiva (GACVS, The Global Advisory Committee on Vaccine Safety) Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pregledalo je dokaze o sigurnosti HPV cjepiva 2007., 2008., 2009., 2013., 2014., 2015., 2017., 2019. i 2020. godine i nazvalo HPV cjepivo 'ekstremno sigurnim'. Profil visoke razine djelotvornosti i sigurnosti cjepiva protiv HPV-a podupire više od 20 godina kliničkog razvoja cjepiva protiv HPV-a i iskustva s njegovom primjenom'', kaže dr. Karin.

Važno je naglasiti kako cjepivo sprečava određene vrste raka, ali i druge bolesti povezane s HPV-om, a dostupno je i za djevojčice i za dječake. ''Djelotvornost 9-valentnog cjepiva u eliminaciji raka uzrokovanog HPV-om vrlo je visoka. Djelotvornost protiv raka cerviksa je 98 %, raka vulve i vagine 100 %, genitalnih bradavica kod žena 99 %, a genitalnih bradvica u muškaraca 89 %, te raka anusa 78 %'', odgovara dr. Karin na pitanje o djelotvornosti cjepiva, te dodaje kako su ''istraživanja u zemljama kao što su Australija, Švedska, Njemačka, te skandinavskim zemljama koje već dugi niz godina provode cijepljenje i imaju visoki cijepni obuhvat pokazala da su u ženskoj populaciji izrazito smanjene incidencije raka vrata maternice, te smanjene incidencije genitalnih bradavica kod muškaraca i žena. Upravo na temelju dokazane visoke učinkovitosti cjepiva Svjetska zdravstvena organizacija pokrenula je globalnu strategiju za eliminaciju raka vrata maternice, što se može postići do 2030. godine cijepljenjem barem 90 % djevojčica u dobi do 15 godina uz znatno povećanvanje udjela cijepljenih dječaka''.

Cjepivo u Hrvatskoj registrirano 2007.

Cjepivo protiv HPV-a u svijetu, pa i u Hrvatskoj registrirano je 2007. godine, od kada je i u primjeni. Prvih godina u Hrvatskoj cijepljenje se provodilo povremeno na trošak roditelja ili uz podršku lokalnih zajednica. ''Od 2013. godine cjepivo ulazi u Program imunizacije kao besplatno neobavezno preporučljivo cijepljenje djevojčica, a 2016. godine kao neobavezno besplatno preporučljivo cijepljenje djevojčica i dječaka. U trogodišnji program imunizacije za razdoblje od 2022. do 2024. godine cjepivo je besplatno za djevojčice i dječake koji pohađaju 8. razred osnovne škole, te ovisno o raspoloživosti do 25. godine života. Od siječnja 2023. Preporuke Hrvatskog društva školske i sveučilišne medicine su pozivanje roditelja učenika (i dječaka i djevojčica) na cijepljenje već od petog razreda osnovne škole'', objasnila je dr. Karin.

Foto: Freepik

Roditeljima se često čini rano cijepiti dijete u dobi od 12 godina cjepivom protiv virusa koji se uglavnom prenosi seksualnim kontaktom, ali činjenica je da je cjepivo registrirano za djecu već od 9. godine života, te se u mnogim zemljama po tome već i provodi cijepljenje. Za to postoje dobri razlozi. ''Provodi se u ranijoj dobi prije svega zbog boljeg imunološkog odgovora, te smanjene mogućnosti infekcije HPV-om. Dokazano je da djevojčice u dobi od 9. do 14. godine imaju bolji imunogeni odgovor na dvije doze cjepiva u odnosu na djevojke u dobi od 15. do 24. godine s tri doze cjepiva. Važno je i reći da je cjepivo protiv HPV -a jedino koje razvija imunost 100 do 1000 puta veću od prirodne infekcije.''

Zaštita cjepivom protiv HPV-a je dugotrajna, a provedena su i brojna istraživanja koja idu tome u prilog. ''Jedno od istraživanja imunogenosti 9-valentnog cjepiva i zaštite koju pruža protiv određenih oblika raka i drugih bolesti povezanih s HPV-om pokazuje 100 % učinkovitost cjepiva protiv CIN 2, te genitalnih bradavica kod žena i muškaraca i osam godina nakon cijepljenja djevojčica i dječaka u dobi od 9. do 15. godine. Četrnaestogodišnje praćenje žena koje su u vrijeme cijepljenja imale između 16 i 23 godine pokazalo je nula slučajeva CIN-a 2 ili lezija višeg stupnja povezanih s HPV-om tipa 16/18 i CIN-a, raka vulve i raka vagine povezanih s HPV-om tipa 6, 11, 16 i 18. Desetogodišnje praćenje muškaraca koji su u vrijeme cijepljenja imali između 16 i 26 godina pokazalo je nula slučajeva vanjskih genitalnih lezija kod ispitanika. Dosadašnje praćenje rezultata cijepljenja pokazuje dugotrajnu učinkovitost cjepiva što će se pretpostavljamo pokazati i u daljnjim godinama'', objašnjava dr. Karin.

Prijavljene samo beznačajne, blage nuspojave

O strahu od nuspojava nema puno spora, kod svakog su lijeka one moguće, pa tako i kod cjepiva protiv HPV-a. ''Uvijek moramo procjenjivati korist za zdravlje pojedinca i populacije u odnosu na moguće nuspojave. Kada nas boli nemamo dileme hoćemo li uzeti određeni analgetik bez obzira na to što se u opisu lijeka navode brojne moguće nuspojave.''

Kod cijepljenja protiv HPV-a, koje se primjenjuje više od dva desetljeća, a na svijetu je primljeno na milijune doza, pokazale su se, kaže ova liječnica, najčešće lokalne nuspojave vezane za mjesto injiciranja cjepiva kao što su eritem, bolnost, otok i svrbež na mjestu primjene. I to u manje od 5 posto slučajeva. ''Sistemske nuspojave kao što su glavobolja, febrilitet, mučnina, vrtoglavica i umor bile su rjeđe, te blage do umjerene težine. U mom višegodišnjem radu od početka HPV cijepljenja, od 2007. godine, imala sam samo nekoliko prijavljenih, gotovo beznačajnih blagih lokalnih reakcija na mjestu primjene HPV cjepiva.''

''Većina infekcija HPV-om prolazi sama od sebe, ali perzistentna infekcija može dovesti do određenih oblika raka ili drugih vrsta bolesti. Žene i muškarci izloženi su riziku od novih infekcija HPV-om te razvoja bolesti i karcinoma uzrokovanih HPV-om tijekom cijeloga života. Moramo preuzeti odgovornost za zdravlje svoje djece i na vrijeme cijepiti dječake i djevojčice kako bismo imali bolji imunogeni odgovor, dugotrajnu i učinkovitu zaštitu od bolesti uzrokovanih HPV-om.''

Foto: Profimedia

Cjepivo je dostupno, besplatno i ima ga dovoljno

Neki roditelji se boje, i to nije čudno, treba donijeti odluku o davanju lijeka djetetu u dobi kada se eventualna mogućnost zaraze virusom o kojem se radi čini jako daleko, ali ''kao što sam već spomenula, HPV cjepivo jedno je od najsigurnijih i najučinkovitijih cjepiva te se ne trebaju bojati primjene cjepiva. Trebaju se bojati mogućeg razvoja raka i drugih bolesti uzrokovanih infekcijom HPV-om u odrasloj dobi svoje djece ako ih nisu zaštitili u mlađoj dobi. Ne smijemo zaboraviti da je cjepivo protiv HPV-a cjepivo protiv određenih sijela karcinoma kao što su karcinomi grlića maternice, vulve, vagine, penisa, anusa i orofarinksa i cijepljenjem sprečavamo razvoj karcinoma. Gotovo sve slučajeve raka i drugih bolesti povezanih s HPV-om uzrokuje 9 tipova HPV-a sadržanih u cjepivu, tako da djeci cijepljenjem pružamo sigurnu i učinkovitu zaštitu''.

Ako se pitate ima li dovoljno cjepiva, ili gdje cijepiti dijete, dr. Karin i o tome će vas rado informirati. ''U cijeloj Hrvatskoj cjepivo je dostupno za svu djecu u dobi od petog do osmog razreda osnovne škole, te ovisno o raspoloživosti za sve redovite učenike i učenice, te studente i studentice do 25 godine života. Svi oni mogu se javiti svojim nadležnim školskim i studentskim liječnicima pri zavodima za javno zdravstvo koji će ih besplatno cijepiti.'' Uz to svi oni koji su u dobi do 25 godine života, a ne spadaju u ranije navedene skupine mogu se javiti nadležnim epidemiolozima pri zavodima za javno zdravstvo koji će ih ovisno o raspoloživosti cjepiva također besplatno cijepiti. Za ovo cjepivo nikad nije kasno. Ako ste se i zarazili HPV-om pokazalo se da ono može znatno smanjiti njegove potencijalne negativne posljedice, kao i utjecati na sporiji razvoj karcinoma.

