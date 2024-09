Hara virus koji izaziva šest vrsta raka, liječnica: 'Ja sam dijete cijepila'

Javno- zdravstvena i edukativna kampanja "Budi mRAK roditelj" ušla je u šestu godinu. Najnoviji podaci o procijepljenosti protiv HPV-a u Hrvatskoj prikazuju porast.

''U prošloj školskoj godini zabilježen je porast u cijepljenju u odnosu na godinu ranije. I to kod djevojčica za četiri posto, te pet posto kod dječaka. Ukupno 55 posto djevojčica i 39 posto dječaka primili su barem jednu dozu cjepiva. Sa školskom godinom koja je za nama među djecom do osmih razreda cijepljeno je oko 19 tisuća djece. Ono što je bitno naglasiti jesu podaci procijepljenosti djece u petim razredima. Njih je cijepljeno ukupno 7000. Inače, besplatno cijepljenje djece u petim razredima krenulo je prošle školske godine. Cijepe se naravno i djeca u šestim i sedmim razredima. Inače, besplatno cijepljenje djece u petim razredima krenulo je prošle školske godine'', rekla je prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., posebna savjetnica ministra za znanost, te zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Kada je cijepljenje protiv HPV-a u pitanju tradicionalno je najbolje rezultate ostvarila Krapinsko-zagorska županija sa 76 posto djevojaka koje su primile barem jednu dozu cjepiva protiv HPV-a, a jako su visoko, iznad 70 posto, i Osječko-baranjska, te Varaždinska županija. Između 60 i 70 posto cijepljenih imamo u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj županiji, navodi Pavić Šimetin.

Foto: kampanja 'Budi mRAK roditelj'

Dodaje kako je na jugu jako skočila po postotku procijepljenosti Splitsko-dalmatinska županija u odnosu na prethodne godine. ''Cijepili su 40 posto djevojaka što je za taj dio Hrvatske, gdje je cijepljenje i inače ispod 30 posto jako veliki iskorak''. Najslabiji odaziv, ispod 30 posto procijepljenosti, zabilježen je u Ličko- senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Cijepljenje protiv HPV-a u Zagrebu

Besplatno cijepljenje protiv HPV-a u Hrvatskoj je prvi uveo Grad Zagreb. ''Unatoč dugogodišnjim naporima i edukacijom imamo još uvijek prostora za napredak kako bi procijepljenost bila još bolja. Ona se kreće oko 50 posto i mislimo da možemo doći barem do 70 posto. Tu nam dosta pomaže rad Centra za zdravlje mladih koji nudi niz usluga. Između ostaloga, i cijepljenje protiv HPV-a", istaknula je dr. sc. Mirela Šentija Knežević, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Dodala je kako je prošle godine među učenicima petog razreda zabilježen odaziv od oko 14 posto, 7. razredi su na 20 posto i 8. razredi su na približno oko 50 posto. ''Pričamo već 20 godina o tome cijepiti se ili ne. Međutim mislim da to danas zaista više ne bi trebala biti dilema i da bi cjepivo trebalo biti obavezno. Vidjet ćemo što će biti u kalendaru cijepljenja u 2025. godini, upravo je završilo savjetovanje vezano za nacionalni program cijepljenja i mislim da su neke promjene uvedene što se tiče populacije petih razreda, ali Grad Zagreb će i dalje ulagati dodatne napore i resurse da poboljšamo odaziv'', kaže Šentija Knežević koja je još jednom pozvala roditelje da zaštite djecu i iskoriste cjepivo koje prevenira šest vrsta zloćudnih bolesti. ''Ja sam to učinila, vjerujem da ćete i vi.''

Ono što je važno istaknuti je da mogućnost cijepljenja postoji i za sve one koji su se propustili cijepiti do 25. godine života. ''Oni se mogu cijepiti u Centru za mlade, a mnogi se odlučuju na to nakon što su ih roditelji propustili cijepiti u mlađoj dobi, pa su s punoljetnošću sami odlučili to napraviti i tako zaštititi svoje zdravlje.''

Neda Ferenčić Vrban, spec. školske medicine, dr. med., NZJZ Andrija Štampar, te glavna tajnica Hrvatske lige protiv raka poziva na daljnju edukaciju roditelja. ''Jedino tako možemo zaštititi našu djecu. Doista ne znam tko ne bi cijepio svoje dijete protiv raka. Neodlučni roditelji su nam jedna od karika u lancu koja nedostaje. Uvijek ima prostora za napredak, ali imamo i razloga za zadovoljstvo, jer vidimo da je cijepljenje krenulo i u petim razredima.''

Kampanja 'Budi mRAK roditelj' nastavlja edukacije

Edukacije diljem hrvatskih škola provode studenti medicine CroMSIC u sklopu ''Budi mRAK roditelj''.''Prošle školske godine održali smo 419 radionica diljem hrvatskih škola. Posebno me veseli ovaj rast procijepljenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer smo prošle godine većinu naših aktivnosti imali u toj županiji. Tamo je održano čak 97 radionica, a upravo je naša ambasadorica kampanje poznata splitska glumica, Ana Gruica Uglešić'', izjavila je Petra Vita Kasović, Nacionalna koordinatorica Budi mRAK projekta iz Udruge studenata medicine CromSIC. Ističe kako je suradnja s učenicima jako dobra, a ako i ne pokažu interes na samom početku edukacije podatak da je čak više od 80 posto svjetske populacije zaraženo virusom HPV-a svakako ih potakne na suradnju i sudjelovanje. "To je ipak jedan šokantan podatak".

Cjepiva u Hrvatskoj ima dovoljno. "Dob od 5. razreda je važna, iako nema neke prevelike razlike u kojoj dobi se cijepi, ali jako nam je važna mogućnost da roditelji imaju što više prilika da čuju za mogućnost cijepljenja i da se imaju vremena odlučiti do te dobi od 8. razreda. Nakon toga mnoga djeca već postaju spolno aktivna i raste mogućnost zaraze virusom", objašnjava Pavić Šimetin te dodaje kako ''za cijepljenje zapravo nikada nije kasno, jer se cijepimo protiv devet tipova virusa, a ako se netko i zarazio, sigurno se nije zarazio sa svim vrstama''.

Foto: kampanja 'Budi mRAK roditelj'

Navela je primjere Švedske gdje se pokazalo da je na milijun žena cijepljenih do 17. godine života za čak 88 posto pala učestalost raka, dok je u Velikoj Britaniji među populacijom koja je cijepljena u dobi od 11, 12 godina iskorijenjen rak vrata maternice.

Besplatno cjepivo za HPV

''Pokazalo se da u Hrvatskoj svaki drugi roditelj ne zna što je virus HPV-a. Tko ne bi cijepio svoje dijete protiv raka. Svojoj djeci želimo sve najbolje, ja sam svoje dijete cijepila i cijepit ću i drugo sada u 5. razredu. Naše je da zaštitimo njihovo zdravlje'', istaknula je Ferenčić Vrban.

Javno-zdravstvena i edukativna kampanja ''Budi mRAK roditelj'' provodi se u cilju što veće prevencije i procijepljenosti protiv HPV-a, koji je uzrok čak šest vrsta raka. U Hrvatskoj je cjepivo protiv raka besplatno i dostupno za sve djevojčice i dječake od petih do osmih razreda. Cijepiti se može i u kasnijoj dobi, pa čak i ako ste već zaraženi virusom HPV-a. Osim toga pokazalo se da se cijepljenje može isplatiti čak i ako su se već razvili neki oblici raka, pa ginekolozi na njega upućuju takve pacijentice. Razvoj bolesti se u tom slučaju usporava.

