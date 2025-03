Pierce Brosnan ima hrvatsku snahu: Odbacila manekensku karijeru i sada je zvijezda filma

Slavni glumac Pierce Brosnan (71) može se pohvaliti velikom obitelji, a jedan od njegovih sinova u braku je s Hrvaticom više od deset godina. Naime, sin Sean (41) iz prvog braka izrekao je sudbosno 'da' Sanji Banić, uspješnoj holivudskoj producentici rođenoj u New Jerseyu. No, Sanja je podrijetlom iz Hrvatske, s obzirom na to da su njeni roditelji navodno tijekom 70-ih iz okolice Zadra preselili u Ameriku.

Sanja se bavila manekenstvom, a okušala se i u glumi u filmu "Fantastična četvorka".Osim uspješne producentske karijere, može se pohvaliti stjecanjem statusa fitness trenerice te aktivnim bavljenjem plesom.

Spojila ih ljubav prema filmu

Sean i Sanja upoznali su se zahvaljujući filmskoj industriji te su vezu započeli 2011. godine, dok su u bračne vode uplovili tri godine kasnije. Imaju dvoje djece, kćerkicu Marley May i sina Jaxxona Elijaha, a s njima se rado druži djed Pierce. Bračni par je također zajedno osnovao producentsku kuću "Knightmarcher Films". Sanja je prije nekoliko godina bila aktivna na društvenim mrežama, dijeleći fitness savjete te slatke prizore obitelji.

Otuđeni sin

Inače, nekadašnji James Bond ima četvero djece. Sina Seana dobio je u braku s Cassandrom Harris te je posvojio njezino dvoje djece, sina Christophera (52) i kćer Charlotte iz njena prethodnog braka. Nažalost, Cassandra je preminula 1991. od raka jajnika, a ista tragična sudbina zadesila je Charlotte. Holivudska zvijezda zatim se udala za Keely Shaye Smith (61) te su zajedno dobili sinove Dylana (28) i Parisa (24).

Miljenik žena ipak nije u dobrom odnosu s Christopherom, kojeg mediji često nazivaju otuđenim sinom.

"Naime, glumac je 2005. godine priznao da se distancirao od sina jer ne želi primiti pomoć. "Morao sam mu reći: 'Idi. Zaokupiraj se življenjem ili umiranjem.' Ima moje molitve", rekao je tada glumac za Playboy o Christopheru koji je imao problema s drogom i zakonom.

