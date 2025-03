Oteli je, drogirali i silovali: Nestala iz javnosti, a sada je šokirala obožavatelje

Pjevačica Duffy, koja je posljednji put u javnosti viđena prije deset godina, iznenadila je svoje obožavatelje povratkom na društvene mreže. Na TikToku je objavila video u kojem pjeva uz obradu svog velikog hita iz 2000-ih, "Mercy", čime je šokirala svoje obožavatelje.

U snimci Duffy čije je pravo ime Amy Ann Duffy, pjeva stihove svog najpoznatijeg hita: "You got me begging you for mercy, why won't you release me" ("Tjeraš me da te molim za milost, zašto me ne oslobodiš").

Pjevačica je zadržala svoj prepoznatljiv izgled s plavom kosom i šiškama, a mnogi smatraju da je video bio nagovještaj nove verzije pjesme koja bi mogla izaći.

Pravi razlog zašto je nestala

"Duffy! Pa gdje si bila?", "Je li ovo prava Duffy?", "Nedostajala mi je", "Tako mi je drago što se vratila", "Lijepo ju je opet vidjeti", "Super što se vratila, sjajna je pjevačica", pisali su u komentarima.

Ovaj povratak na scenu uslijedio je nakon što je Duffy javno otkrila strašan događaj iz svog života. Naime, pjevačica iz Velsa povukla se iz javnog života nakon što je bila žrtva otmice i silovanja. Ovaj tragičan incident, u kojem je bila drogirana, silovana i držana kao taoc tijekom nekoliko dana, prvi put je javno otkrila u veljači 2020. godine.

Njena karijera bila je na vrhuncu, a hit pjesma "Mercy" iz 2008. godine donio joj je status međunarodne zvijezde, međutim ona je tada iznenada odlučila povući se iz javnog života. Nestanak pjevačice iz medija bio je veliki misterij, a ona je tek nakon nekoliko godina odlučila progovoriti o detaljima svog iskustva putem društvenih mreža.

Emotivna ispovijest

Na svojoj službenoj web stranici napisala je emotivnu ispovijest u kojoj je priznala da je preživjela nevjerojatne traume i kako joj je bilo potrebno mnogo vremena da se oporavi i pronađe snagu da o tome progovori.

"Nema jednostavnog načina da vam ovo kažem. Mnogi se pitaju gdje sam bila i zašto sam nestala. Puno sam razmišljala kako da napišem ovo i kako ću se osjećati nakon što to učinim. Ipak, sada se osjećam spremnom podijeliti svoju priču i vjerujem da će me to osloboditi", napisala je i dodala: "Silovali su me, drogirali i držali kao taoca, ali preživjela sam".

