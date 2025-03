Pogledajte što je Jakić napravio Livakoviću u najbolnijem trenutku: Ovo niste mogli vidjeti na TV-u

Dominik Livaković zaslužio je naklon do poda za sve obrane.

Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u nedjelju navečer bez polufinala Lige Nacija nakon što u uzvratu izvođenjem penala poraženi od Francuske 4-5 (0-2, 0-0). "Bitka za Pariz" trajala je skoro puna tri sata u kojoj je na golu Vatrenih briljirao Dominik Livaković koji je branio fantastični cijelu utakmicu i da njega nije bilo, Hrvatska bi uvjerljivo izgubila od Francuza. Bez obzira na to što Livakovićnije obranio ni jedan jedanaesterac, dva je puta, na prva dva penala, bio blizu, ali prošle su lopte u mrežu. No za vrijeme utakmice upravo nas je Livi doveo do raspucavanja. Imao je noge dugačke kao hobotnica, zaustavljao je udarce Mbappea, Dembelea i ostalih, branio je neke lopte koje su izgledale neobranjivo...

Inače, Francuzi su slavili u regularnom dijelu s 2-0 pogocima Michaela Olisea (52) i Ousmannea Dembelea (80), a nakon produžetka bez golova odluka je pala u sedmoj seriji raspucavanja penala.

Za Hrvatsku su penali zabijali Nikola Moro, Kristijan Jakić, Mario Pašalić i Duje Ćaleta Car, Mike Maignan je obranio udarce Martina Baturine i Josipu Stanišiću, a Franjo Ivanović je promašio cijeli gol.

Kod Francuza su precizni bili Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Randall Kolo Muani, Desire Doue i Dayot Upamecano, a Jules Kounde i Theo Hernandez su promašili vrata.