Hrvatska nogometna reprezentacija skoro tri je sata vodila bitku za Pariz protiv Francuske i na kraju nakon dramatičnog raspucavanja s bijele točke ostala bez svog drugog nastupa na Final Fouru Lige Nacija.

Tricolori su dominirali od prve minute, imali su u utakmici čak 27 udaraca, 38 centaršuteva sa strane, 15 kornera. Sijevalo je prema golu Vatrenih na svih strana, da nije bilo Dominika Livakovića, ponajviše njega, Hrvatska bi napustila Stade de France u nedjelju navečer pune mreže. Iako, Hrvatska je hrabro pala, svi k'o jedan borili su se na travnjaku kultnog francuskog nogometnog zdanja i zaslužili pljesak više nego kritike. Hrabro su pali izabranici Zlatka Dalića protiv moćnog francuskog stroja koji je radio na najvećem mogućem broju okretaja, ali ipak neke stvari treba jasno reći...

Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Goran Vlaović, legendarni napadač, vlasnik bronce sa SP-a s Hrvatskom upravo iz Francuske 1998., zna kako je igrati na Stade de Franceu protiv Tricolora. Prema podacima s Transfermakta, Vlaović je za Hrvatsku upisao 52 nastupa i zabio pritom 15 golova. Za portal net.hr dao je stručni komentar epske borbe Hrvata i Francuza za Final Four Lige Nacija.

"Gledajući utakmicu realno smo još dobro i prošli. S fantastičnim Livakovićem smo dobili dva gola u regularnom dijelu i u 30 minuta produžetka, a prema naprijed zapravo niti jednom ozbiljnije nismo zaprijetili. Čini mi se kao da smo imali dobar plan kako se obraniti, kako igrati defanzivu, ali plan prema naprijed ili ga nije bilo ili je bio neizveden, onemogućen", kazao nam je u uvodu Goran Vlaović.

Vlaović je još jednom naglasio kako je Hrvatska još i dobro prošla...

"Imali smo na kraju šansu i sa penalima izboriti Final Four, ali nismo na kraju uspjeli. Što je, tu je. Mislim da u konačnici nije da moramo biti jako nezadovoljni jer igrali smo protiv strašnog suparnika i mislim da u trenutku kad smo energetski pali, kad više nismo imali mogućnosti davati čiste, sigurne lopte po sredini, da su nam te golove zabili. Onda su došle izmjene koje su, u biti, na neki način još više, neću reći poremetile, prvenstveno bi rekao da smo bili momčad koju dosad, evo, nismo imali priliku vidjeti da igra zajedno, ali eto, to je neka naša budućnost i treba to prihvatiti i spremat se za dalje", govori Goran Vlaović.

Je li Dalić dobro pripremio utakmicu i vukao konce s izmjenama ili je bilo nelogičnosti u njegovim potezima?

"Prvenstveno mislim da je treneru jako teško nakon onakve utakmice na Poljudu tri dana poslije raditi neke izmjene, međutim trebalo je to prelomiti i napraviti još po koju izmjenu, kao što je bila Petar Sučić - Martin Baturina, u smislu da se izbalansira bolje stanje na terenu, tako da neki koji bi u drugoj utakmici trebali možda promijeniti ritam utakmice, mogli to napraviti. Ovako smo došli do situacije da su, djelovalo mi je da su izmjene, da su bile prinudne jer je bilo vrlo jasno da igrači koji su igrali u prvoj utakmici prije tri dana, pogotovo u veznom redu koji na neki način najviše pati u takvim slučajevima, jednostavno su se ispuhali, promijene su napravljene, ali više ništa nismo mogli dobiti vezano za našu igru i naš dolazak pred njihov gol, tako da kažem - da! Malo se to po meni moglo bolje izbalansirati".

U jednom trenutku vidjeli smo Hrvatsku bez senatora, konture i obrise momčadi kakva će jednog dana izgledati bez Luke Modrića i Matea Kovačića koji je, opet, mlađi od Luke.

"Činjenica da su oni već godinama u najjačim klubovima svijeta, evo njih dvojicu spominjemo i da kao takvi igraju sigurno na nivou koji ovi mladi dečki tek trebaju dostići, a oni već godinama su tu, na tom nivou, pa se tako ponašaju u reprezentaciji, međutim Hrvatska ima kvalitete. Ne treba se tu bojati. Bilo je i prije sumnji kad je dolazilo do promjene generacije pa se opet pokazalo da možemo napraviti rezultat i da smo kao reprezentacija vrlo vrlo visoko u svjetskom vrhu i ne bi previše zamarao time. Sazrijet će svi ovi o kojima sad pričamo, steći samopouzdanje, doći će neki novi i bit ćemo mi opet vrlo jaka i kvalitetna reprezentacija", zaključio je Goran Vlaović.

