Očuh joj je uskraćivao hranu, izgubila je dijete u ranoj trudnoći: Evo kako danas izgleda Mirjana Bohanec

Prvi brak, koji je trajao tek godinu dana, nije joj donio sreću. No, sudbina joj je donijela ljubav kakvu je priželjkivala – svog drugog supruga, liječnika Ivu Vidovića primijetila je na hodniku kazališta.

Talent ju je brzo doveo do prvih uspjeha, a iako je pjevala na pozornicama diljem svijeta, domaća publika najviše je pamti kao Anu Šafranek iz kultnog filma "Tko pjeva, zlo ne misli".

Mirjana Bohanec-Vidović (85), domaća glumica i operna diva, proživjela je teško djetinjstvo obilježeno gubitkom i neimaštinom. Rođena 2. listopada 1939. u Zagrebu, odrastala je samo s majkom, jer joj je otac nestao 1945. godine. Radio je u prometnoj službi i nakon što su vlasti pozvale sve državne službenike da se jave, on je poslušao, ali se nikada nije vratio.

"Velika je to bol koja me prati cijeli život. Ne znam gdje je umro niti gdje mu je grob," govorila je ranije. Majka, kućanica bez stalnog prihoda, snalazila se kako je znala – prodavala je stare stvari, povremeno radila, čak i čistila, a tako su uspjele dobiti stan. Udala se za prijatelja Mirjanina oca, nadajući se da će joj novi suprug osigurati bolju budućnost. No, brak nije bio sretan – očuh je prema njoj bio grub, čak joj je ograničavao i hranu. Nakon nekoliko godina braka, majka se razvela.

