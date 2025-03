Svjetski prvak čeka dijete s dugogodišnjom najboljom prijateljicom bivše djevojke

Kamila je nakon prekida, koji je uslijedio nakon šest godina veze (od 2017.), izjavila: "Odjednom mi je rekao da me više ne voli i bilo je gotovo. Bio je hladan, distanciran. Mislila sam da je to zbog Svjetskog prvenstva. Davala sam ljubav, ali to je sve što sam na kraju dobila. Teško mi je, ali moram biti jaka. Nisam to očekivala ni u najgorim snovima."