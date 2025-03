Prvo vjenčanje nove sezone 'Braka na prvu': Silvija i Hrvoje nisu se prestali smijati

Uslijedilo je prvo vjenčanje u RTL-ovu showu "Brak na prvu". Sudeći prema izrazima lica mladenaca, ceremonija je prošla odlično.

Hrvoje je sa smiješkom pratio dolazak svoje mladenke Silvije. "Jako lijepa mlada", istaknuo je.

I Silvija se smješkala dok je hodala prema Hrvoju. S velikim osmijesima na licu predstavili su se jedno drugome.

"Je li to to?" pitala je Silvija. "Da, to je to i sad idemo", odgovorio je Hrvoje.

Njihovi uzvanici su sa smiješkom pratili što se događa između Silvije i Hrvoja. Silvija je komentirala da je Hrvoje stariji nego što je zamišljala, no da je možda živahan poput nje. Dodala je da je važno da je može pratiti.

